Hindú derrota a SIC en un final electrizante

Hindú venció a SIC 32-31 en un partido de alto voltaje, definido por un try de Santino Amaya en el último segundo. Un duelo de invictos que mantuvo a la afición en vilo hasta el final.

La ansiedad y la tensión se mezclaban en el aire de Boulogne. Faltaba media hora para el kick-off y había clima de partido grande. A cinco fechas de haber comenzado el campeonato, se medían SIC e Hindú .

Un gran duelo de invictos, entre los únicos dos participantes que hasta aquí solo acumulaban victorias. Y al cabo de ochenta intensos minutos, con todos los condimentos que un espectáculo deportivo puede incluir, el Elefante cantó victoria en la Zanja. La gritó con ganas. La celebró alborozado. 32-31 fue el marcador final, gracias a un try de Santino Amaya con el tiempo agotado.

“¿La jugada? Y… Empujamos todos. Y por suerte se nos dio. Buscamos el try en los últimos minutos y lo conseguimos”, señaló Amaya en diálogo con LA NACION, el tercera línea encargado de portar la pelota y aterrizar en el ingoal de la Panamericana, y de este modo abrochar una buena secuencia del equipo de Don Torcuato.

Armada con paciencia y definida con prolijidad y contundencia. Llevándose puesta una férrea defensa tricolor que bloqueaba los caminos a la meta, hasta que no le dieron las fuerzas para frenar tanto ímpetu ofensivo de ese pack sólido, potente, que se le venía encima. El partido mantuvo en vilo a la concurrencia.

Fieles a sus respectivos estilos, SIC e Hindú, se brindaron por completo, desde el kick off de Felipe Sascaro, segundos después de las tres y media de la tarde, hasta el momento en el cual Santino Amaya selló el expediente. Recién ahí bajó la tensión y desapareció la ansiedad. Los vencedores, jugadores e hinchas, unidos por la misma pasión, se largaron a festejar sobre la cabecera de la calle Darregueyra.

Mientras los vencidos enfilaron cabizbajos hacia la puerta ubicada en las proximidades del otro arco, buscando, al mismo tiempo, el vestuario y algunas explicaciones por la caída. Y no las hubo. No hubo grandes explicaciones. Apenas detalles, minucias, decidieron al ganador entre dos ganadores.

El try decisivo Jugaron con grandeza. Sin especulaciones. Palo por palo. Try por try.

Cambiando vertiginosamente ataques desde cualquier sector. Ataques bien elaborados, profundos, fulminantes. Tras sucesivas fases, repentizando en la base (una característica de Mateo Albanese), sorprendiendo y quebrando la cintura en una baldosa (una especialidad de Felipe Ezcurra).

Llevando la pelota siempre en la mano, y de acuerdo con la conveniencia, los espacios disponibles y la distribución de los jugadores, manejada eficazmente por los delanteros, o bien orientada hacia los tres cuartos, pasando de hombre en hombre hasta agotar el lado con el wing, y que este, acelerando, hiciera la diferencia por potencia. Lo hizo Timoteo Silva, un par de veces, para el local; lo replicaron Federico Graglia, Tomás Ahmer y también el centro Beltrán Álvarez, para los visitantes.

Claro que no todos los intentos derivaron en puntos, porque las defensas también cumplieron con su cometido. Con agresividad y presión, muchas veces al límite del offside, los recuperapelotas también se lucieron. Ninguno dominó claramente los diferentes aspectos del juego. Todas las formaciones resultaron parejas.

Por momentos se imponía el San Isidro Club y de a ratos, la supremacía la ejercía Hindú. Es que, entre dos equipos tan serios, tan fuertes en defensa y tan punzantes en ataque, no es posible establecer amplias diferencias, al menos a esta altura del año. Ganó Hindú por la precisión en el último ataque y por el arrojo de Santino Amaya. Pero también pudo haber triunfado el SIC.

“El equipo nunca baja los brazos, le mete siempre para adelante”, destacó Agustín Capurro, hooker del club de Don Torcuato. “Esta fue una parada brava. Jugamos muy buen rugby, estuvimos muy sólidos y de a poco vamos agarrando más confianza”, señaló Ramiro Herrera, el ex Puma que regresó a Hindú y este sábado le tocó ingresar por Franco Diviesti en el complemento.

El Cumpa, de 37 años, reflexionó: “En el rugby lo más difícil es confirmar lo bueno que hacés, y pudimos hacerlo frente al SIC, un equipo que te expone”. La victoria de Hindú ante SIC La derrota amarga, por supuesto, todos juegan para ganar y cuando se pierde, duele, molesta. Pero el SIC, a trazos gruesos, no debe reprocharse nada.

Así analizó el wing Bernabé López Fleming, la actuación de su equipo: “Fue un partido de ida y vuelta y nos metieron en la última jugada. Por momentos defendimos bien y por momentos, no. Tuvimos buenos movimientos en ataque. Pero… Tenemos muchas cosas para mejorar. Esto ya pasó, ahora debemos pensar en lo que viene”.

Y lo que viene es un tramo largo del campeonato. Meses duros, que seguramente tendrán a SIC y a Hindú como destacados animadores. Dos equipos serios, fuertes en defensa e incisivos en ataque. A esta hora, un poquito mejor Hindú. Por minucias





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