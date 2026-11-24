ZZ Top regresa al Movistar Arena este 24 de agosto. Billy Gibbons asegura que seguirá el legado de Frank Beard y Dusty Hill con nuevos miembros en la formación.

El trío legendario del rock sureño ZZ Top está confirmada su vuelta a la capital argentina para actuar en el Movistar Arena este martes 24 de agosto a las 21. Esta presentación marca un momento crucial en la carrera de la agrupación texana, ya que se convierte en su primera visita a la ciudad en 16 años. La gira se desarrolla bajo una nueva realidad interna tras el fallecimiento del baterista Frank Beard el pasado 17 de agosto, quien murió a los 77 años. Billy Gibbons, líder del grupo, asegura que el espectáculo continuará siguiendo las instrucciones póstumas de sus difuntos compañeros.

Legado de Frank Beard y Dusty Hill

La muerte de Frank Beard sucede a la de Dusty Hill, bajista y co-fundador del trío, quien falleció en 2021. Con esta doble pérdida, Billy Gibbons se mantiene como el único integrante fundador que sigue en actividad con la banda. Durante los 55 años que estuvo en el grupo, Beard grabó en todos los discos de ZZ Top, desde ZZ Top's First Album en 1971 hasta La Futura en 2012. Fue una pieza fundamental en las presentaciones en vivo, con breves ausencias solo por enfermedad en 2002 y 2005. Era reconocido por su sobriedad y precisión, dominando el Texas Shuffle, un estilo rítmico caracterizado por su soltura y exactitud técnica.

Also read Scaloni sorprendió sobre dos ruedas: podio en una histórica carrera y clasificación al Mundial de Ciclismo

La formación actual y el desafío sonoro

Para el concierto en Buenos Aires, la alineación incluye al bajista Elwood Francis, quien ocupará el lugar dejado por Dusty Hill. El baterista Michael Monahan asume el reto de llenar el vacío dejado por Frank Beard. Esta nueva configuración tiene el peso del legado histórico sobre los hombros del cantante y guitarrista Billy Gibbons. A pesar de que otros grupos han seguido adelante sin miembros fundadores, como Lynyrd Skynyrd o Thin Lizzy, Gibbons confía en que el espíritu del trío seguirá resonando. El músico de 76 años mantiene que todavía les queda mucha energía por ofrecer al público.

Advertisement

Repertorio incierto y nuevas composiciones

Gibbons revela que el setlist no es fijo y que tocarán canciones favoritas mezcladas con rarezas rescatadas de sus primeros tiempos. Esta sorpresa constante busca honrar la trayectoria de la banda, que incluye 15 álbumes desde 1971. Sobre la creación de nuevo material, el músico confirma que es posible lanzar canciones en el futuro. Se espera que publiquen temas a medida que alcancen una masa crítica de composiciones, dependiendo del retorno del público. El último disco de estudio fue La Futura en 2012, aunque Raw (2022) sirvió como banda sonora para su documental.

Evolución musical y legado en Argentina

La identidad sonora de ZZ Top sufrió un giro radical en 1983 con el lanzamiento del álbum Eliminator. En este disco, combinaron riffs de guitarra con sintetizadores de la nueva ola, alineándose con el auge de MTV. Esta evolución los llevó a componer temas sobre automóviles y estilos musicales, manteniendo siempre el objetivo de entretener. En la reciente visita a Buenos Aires, Gibbons recuerda la energía positiva de los fans y la deliciosa comida local. La banda continúa su gira por la región, llevando su mezcla única de blues minimalista y rock enérgico.