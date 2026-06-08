Zverev triunfa en Roland Garros y cambia la escena del ranking mundial antes de Wimbledon

Alexander Zverev celebra su victoria en el Abierto de Francia, consolidándose en el puesto 3 del ranking mientras Jannik Sinner y Carlos Alcariz se mantienen en los dos primeros lugares. Flavio Cobolli irrumpe en el Top 10 y varios jugadores ascienden notablemente tras la temporada de tierra batida, preparando un nuevo desafío en el césped de Wimbledon.

Una postal familiar marcó el cierre de la campaña europea de tierra batida: Alexander Zverev recibió una emotiva felicitación de su madre, Irina Zvereva, tras levantar la copa del Abierto de Francia, el segundo Grand Slam de la temporada.

Con la victoria en París, el alemán cerró la fase de canchas lentas y se prepara ahora para la transición al césped, cuyo punto culminante será Wimbledon dentro de tres semanas. Al mismo tiempo, los aficionados pueden observar cómo ha quedado el ranking mundial tras la consagración del tenista aleco, que consolida su puesto en el podio y cambia la dinámica de los primeros puestos.

En la cúspide del ranking no se produjeron alteraciones en los tres mejores lugares: Jannik Sinner se mantiene en la posición número uno a pesar de su eliminación en la segunda ronda, seguido por Carlos Alcaraz en el segundo puesto y Alexander Zverev en el tercero. Sin embargo, una mirada más detallada revela movimientos significativos en la zona intermedia.

Sinner perdió 1.250 puntos, lo que le impidió ampliar su ventaja, mientras que la lesión en la muñeca de Alcaraz le supuso una deducción de 2.000 puntos, dejándolo con 9.960, bastante por debajo de los 11.960 que ostentaba antes de Roland Garros. Por su parte, Zverev sumó 1.600 puntos, alcanzando los 7.305 y acercándose peligrosamente a los dos liderazgos.

El nuevo integrante del Top 10 es el italiano Flavio Cobolli, que tras llegar a la final del torneo de Bois de Boulogne ascendió cuatro posiciones, ubicándose en el décimo lugar, la primera vez en su carrera. Este logro refuerza la presencia italiana en la élite, con Sinner como número uno y Cobolli completando el dúo de representantes en el Top 10.

Otros nombres destacados fueron los de los serbios Novak Djokovic, que, a sus 39 años, concluyó la primera mitad de la temporada con apenas cuatro torneos disputados, y el español Carlos Alcaraz, cuya aspiración de añadir un 25.º título de Grand Slam se vio truncada en la tercera ronda de París. En la mitad inferior del cuadro, varios jugadores cosecharon resultados positivos.

El joven español Alejandro Davidovich Fokina sumó 388 puntos, subiendo seis puestos hasta el puesto 23, mientras que el brasileño Thiago Monteiro alcanzó la posición 25 con 1.735 puntos después de llegar a los cuartos de final. Entre los argentinos, Juan Manuel Cerúndolo escaló del puesto 56 al 45 tras llegar a los octavos de final, logrando así su mejor ranking histórico, mientras que su hermano Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry perdieron ligeramente en sus posiciones.

En el circuito femenino, las primeras posiciones permanecieron estables pese a las salidas tempranas de Iga Świątek (puesto 3) y Elena Rybakina (puesto 2). La rusa Mirra Andreeva, que debutó como campeona de Grand Slam en Roland Garros, subió del octavo al sexto puesto, y la polaca Iga Świątek, que partió del puesto 114 para terminar como finalista, alcanzó por primera vez la posición 21 del ranking mundial, marcando la mejor clasificación de su carrera.

Todo este movimiento se produce en un contexto de transición hacia la temporada de césped, donde los favoritos intentarán capitalizar sus buenos resultados en tierra para consolidarse en Wimbledon. La presión sobre los líderes del ranking aumenta, y los jugadores que lograron ascensos importantes buscarán mantener el impulso en los torneos de césped y los Masters 1000 que siguen en el calendario.

El escenario está preparado para una larga y competitiva segunda mitad de la temporada, en la que cada punto podrá decidir el destino final del ranking





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