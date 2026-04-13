Zulan en Coachella: La DJ argentina que unió la música electrónica y la pasión por Boca Juniors

La DJ argentina Zulan llevó la pasión futbolera y la música electrónica al Festival Coachella, generando un momento memorable con un remix que combinó el himno argentino con una canción de la Selección.

El Festival Coachella , en su más reciente edición, fue testigo de un momento memorable cuando la DJ argentina Zulan conquistó el escenario con una inesperada dosis de pasión futbolera. La artista, también productora musical, se presentó en el imponente escenario Sahara, portando con orgullo la camiseta de Boca Juniors , el club de sus amores.

Su puesta en escena se caracterizó por una estética vibrante dominada por los emblemáticos colores azul y amarillo, transformando su set en una propuesta musicalmente audaz que fusionó magistralmente la música electrónica con la inconfundible identidad argentina. Esta audaz combinación logró una conexión instantánea y electrizante con el público, creando un ambiente de euforia y celebración.

La actuación de Zulan en Coachella no solo fue un espectáculo musical, sino también una declaración de amor a sus raíces y a su pasión por el fútbol, elementos que se entrelazaron de manera perfecta para crear una experiencia inolvidable. El clímax de su presentación llegó hacia el final del show, cuando Zulan sorprendió a todos con un remix ingenioso y emotivo que entrelazó hábilmente el Himno Nacional Argentino con “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, la icónica canción que acompañó a la Selección Argentina durante su consagración en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Esta fusión musical, cargada de simbolismo y emoción, desató una respuesta eufórica del público presente, que se unió en saltos, cantos y una alegría desbordante. La energía y la emoción vividas en el escenario Sahara se extendieron a las redes sociales de la DJ, donde compartió su entusiasmo y orgullo por haber representado a su país y a su club en un escenario de talla mundial.

En sus publicaciones, Zulan, cuyo nombre real es Amanda Szulansky, expresó su profunda emoción y agradecimiento por el apoyo recibido, reafirmando su identidad argentina y su pasión por Boca Juniors. Su presentación en Coachella no solo fue un triunfo personal, sino también un momento de celebración para la comunidad argentina y para todos aquellos que valoran la fusión de culturas y la expresión artística sin límites.

Además del impactante guiño futbolero, el set de Zulan en Coachella incluyó una selección de sus propias producciones originales, destacando temas como “Ricota”, que encapsulan su estilo distintivo que fusiona elementos del house, el garage y sonidos que evocan el verano. La propuesta musical de Zulan se caracteriza por su capacidad para convocar a audiencias diversas y generar pistas de baile donde conviven diferentes estilos musicales y nacionalidades, creando un ambiente de inclusión y celebración.

Amanda Szulansky, conocida artísticamente como ZULAN, ha recorrido un camino musical forjado entre Estados Unidos y Argentina, una experiencia que ha moldeado su identidad artística y le ha permitido construir un estilo único y original. Su trayectoria como DJ y productora se enfoca en la fusión del house con el latin dance, creando una propuesta sonora que resuena con un público amplio y diverso.

En los últimos años, Zulan ha logrado una creciente visibilidad en la escena musical internacional, gracias al lanzamiento de singles como “Forever” y “Campeón” en 2025, así como otros éxitos como “Match My Speed”. Su actuación en Coachella en 2026 marcó un punto de inflexión significativo en su carrera, no solo porque amplificó su proyección a nivel global, sino también porque la consolidó como una de las pocas DJs argentinas en alcanzar ese prestigioso escenario. Este logro representa un hito en su trayectoria, reafirmando su crecimiento y reconocimiento en la escena de la música electrónica mundial, especialmente tras compartir escenarios con figuras destacadas del género.





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