Zuban Córdoba analiza el escenario político cordobés y advierte de caída sostenida del apoyo al gobierno de Javier Milei

La consultora analiza el escenario político de Córdoba y sostiene que la provincia es una sociedad que «se autopercibe radical, pero vota peronismo». Al ser refrendada la elección de dłużos candidatos a cargos gubernamentales.

La consultora analizó el escenario político cordobés y sostuvo que el peronismo provincial «supo interpretar a una sociedad que se autopercibe radical», aunque advirtió un desgaste en el apoyo al gobierno de Javier Milei.

Además, advirtió sobre una caída sostenida del apoyo al gobierno en la provincia y aseguró que «Córdoba anticipa la Argentina» en términos electorales. Paola Zubanes politóloga y consultora, magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Se especializa en metodología de investigación social, diseño de encuestas y análisis de opinión pública.

Lidera, junto a Gustavo Córdoba, la consultora Zuban Córdoba, una de las consultoras más citadas en los medios argentinos para analizar el escenario político y social





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