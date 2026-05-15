Una investigación reciente realizada por la consultora Zubán Córdoba muestra que más del 50% de los argentinos no están dispuestos a respaldar la reelección del presidente Javier Milei en los próximos años. En resumen, solo un 18,7% de los encuestados respondió con seguridad que votaría a Milei en 2027, mientras que un 37% aún votaría a Milei y un 7,3% no sabe y solo un 12,7% votaría a Milei con una condición. Esta investigación también explora temas relevantes como corrupción, economía y la vida viditejos y hábitos de consumo.

Más de la mitad de los argentinos no está dispuesto a apoyar eventual reelección de Präsidenten Javier Milei en 2027, según estudio de la consultora Zubán Córdoba .

Estudios de la consultora revelan que la opción ‘no lo votará’ supera al ‘lo votará’ en todos los casos estudiados entre los votantes de 31-45 años, los de 46-60 años y mayores de 60 años. Además, el análisis muestra que el 18,7% de los encuestados respondió con seguridad que votará a Milei en 2027, mientras que el 37% aún votará a Milei y un 7,3% no sabe y sólo un 12,7% votará a Milei si tiene una condición.

Entre los jóvenes, la corrupción y la economía y los hábitos de consumo de muchos jóvenes son temas recurrentes en los estudios sobre los jóvenes. OperativoTormenta negra: Cómo recuperar celulares robados secuestrados en villas y barrios populare





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