Zoe Bogach revela que no se ha bañado en una semana tras operación de busto y genera debate en redes

La exGran Hermano Zoe Bogach contó en TikTok que evita ducharse por la fobia al agua con los puntos de su cirugía de aumento mamario. Explicó que solo se higieniza la zona íntima, necesita ayuda para lavarse el pelo y pidió consejos a otras operadas. Su testimonio muestra las dificultades cotidianas de la recuperación posquirúrgica, contrastando con la imagen de felicidad que compartió tras el regalo de su madre.

La participante de reality shows Zoe Bogach sorprendió a sus seguidores al revelar que no se ha bañado durante una semana completa después de someterse a una cirugía de aumento mamario.

En un video publicado en TikTok, Bogach explicó que, si bien mantiene la higiene de su zona íntima, ha evitado mojarse el torso y la cabeza debido a las molestias y el temor a irritar los puntos de la operación. Manifestó que siente fobia al contacto con el agua porque le preocupa que el jabón o el agua puedan causarle ardor en las incisiones, aunque indicó que cuida las heridas aplicándose alcohol diariamente para favorecer la cicatrización.

Además, detalló que le resulta difícil lavarse el pelo porque no puede levantar los brazos debido a la recuperación posquirúrgica, por lo que necesita ayuda para hacerlo. Para contrarrestar la grasa acumulada en el cuero cabelludo, se aplicó aceites con la esperanza de que crezca el cabello, y planea ir a la peluquería al día siguiente para que le laven el cabello profesionalmente.

La joven, conocida por su participación en Gran Hermano, compartió abiertamente su experiencia y pidió consejos a otras mujeres que hayan pasado por una cirugía similar, preguntando cómo manejaron la higiene durante su recuperación. Este testimonio se produce después de que Bogach generara controversia en redes sociales al mostrar el resultado de su aumento de busto, un regalo de su madre, Aixa Abasto, por su cumpleaños en abril.

La exconcursante publicó una foto relatada y sonriente en Instagram, acompañada de videos de lip sync, celebrando su nuevo aspecto. Su confesión sobre la falta de baños completos ha descolocado a muchos fans, pero también ha puesto sobre la mesa los desafíos reales de la recuperación tras una cirugía estética, un tema que suele eclipsarse por la promoción de los resultados finales





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