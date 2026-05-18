Zielinski reflecte sobre clasificación a la final de Belgrano y críticas recibidas

El entrenador de Belgrano, Zielinski, habló en conferencia de prensa tras la clasificación a la final de la Copa Argentina y apuntó con dureza contra las críticas que recibió su equipo durante la campaña. El partido programado para el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La fuerte reflexión de Zielinski tras la clasificación a la final de Belgrano : 'Fuimos en contra de un montón de cosas' Luego de la infartante victoria por penales sobre Argentinos Juniors, el Ruso habló en conferencia de prensa y apuntó con dureza contra las críticas que recibió su equipo durante la campaña.

'Nunca nos damos por vencidos', recordó. 'Algunos decían que no queríamos ganar un partido para no jugar contra Talleres', añadió. El duelo programado para el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tras la histórica clasificación, el entrenador celebró la chance de poder bordar la primera estrella en la historia del club.

Se lo dedicó a todas las familias de todos ellos, a los que los apoyaron siempre. La gente de Córdoba por fin va a ver una final. Tuvimos un montón de cosas en contra y lo sacamos adelante. Tenemos un grupo bárbaro, se rompen el alma, se ayudan.

Hay comunión con la gente, sentimos todo el apoyo de la gente en general. Está bueno para todo Córdob





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgrano Zielinski Clasificación A La Final Copa Argentina Criticas Recibidas Duelo Programado Estadio Mario Alberto Kempes De Córdoba Histórica Clasificación Primera Definición Primera Estrella En La Historia Del Club Apoyo De La Gente Gente De Córdoba Grupo Bárbaro Rompen El Alma Se Rompen El Alma Se Ayudan Hay Comunión Con La Gente Sienten Todo El Apoyo De La Gente En General Está Bueno Para Todo Córdoba

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentinos y Belgrano llegan a la final: revancha, local y sueño inéditoEl encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano a las semifinales de Copa Argentina 2025, revancha de semis y oportunidad inédita para coronar por primera vez en Primera División, mientras que los de Ricardo Zielinski buscan un histórico en Córdoba.

Read more »

Di María pega la vuelta tras su eliminación de la Copa ArgentinaEl delantero de París Saint-Germain despedía de formándose la tapa con los hinchas de River durante la semifinal del Torneo Apertura.

Read more »

River Plate tendrá varias bajas por lesiones en la final ante Argentinos Juniors o BelgranoEl equipo de River Plate tendrá varias bajas importantes en la final del torneo Apertura contra Argentinos Juniors o Belgrano.

Read more »

Del recuerdo del 2011 a la ilusión actual: qué dijo Ricardo Zielinski sobre la final que Belgrano jugará ante RiverRicardo Zielinski también estaba al frente del Pirata en aquella Promoción del 2011 que condenó al Millonario al descenso por primera vez en su historia

Read more »