Zielinski no jugará la final de la Copa Libertadores

El defensor australiano sufrió una fuerte contractura en el isquiotibial de su pierna izquierda durante la semifinal contra Argentinos, pero no estará presente en el duelo final ante River, en parte por una baja de peso y otro por problemas físicos. Las inferiores hicieron lo propio, con Sánchez, Longo, Rigoni, Zelirán y Martínez.

Cambio de planes para Zielinski : el ex Boca que no será titular ante River en la definición del Aperturala fuerte contractura en el isquiotibial de su pierna izquierda que sufrió durante la semifinal frente a Argentinos, el defensor hizo el esfuerzo durante toda la semana con el objetivo de llegar a la final del Apertura contra, pero finalmente no superó la prueba final y quedará afuera del 11 inicial.

Una baja de peso que obligará al Rusoarrojaron que no sufrió ninguna lesión muscular , diagnóstico que alimentó la expectativa en el Pirata. Sin embargo, aunque Licha fue evolucionando durante la semana con la ayuda del cuerpo médico del club, en las últimas horas y no llegará al 100% al encuentro, por lo que saldrá de la formación titular





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