Zidane defiende a Messi y condena la polémica por la falta contra Argelia

Zinedine Zidane emitió una contundente opinión sobre la falta de Lionel Messi contra Aissa Mandi, argumentando que el fútbol es contacto y que no había razón para una expulsión, y criticó la exageración mediática que ha desviado la atención del brillante desempeño del argentino en la Copa del Mundo.

Zinedine Zidane no se guardó nada al expresar su punto de vista sobre la polémica que surgió tras la falta cometida por Lionel Messi contra Aissa Mandi en el partido contra Argelia.

El exjugador y campeón del mundo con Francia analizó la jugada desde varios ángulos y, tras observar la repetición en distintas tomas, concluyó que no había motivos para una expulsión. Según Zidane, el balón rozó al defensor argelino, pero la acción fue parte natural del juego, que por naturaleza es de contacto.

"El fútbol es un deporte de contacto, no un espectáculo para las redes sociales", declaró el francés, subrayando que no todos los choques deben traducirse en una tarjeta roja y que la intención del jugador es un factor determinante. En su intervención, el legendario mediocampista recordó que la velocidad y el contexto de la jugada son esenciales para valorar si hubo o no una conducta violenta.

El exfutbolista también señaló que la discusión se ha prolongado más allá del momento concreto, convirtiéndose en un foco mediático que distrae de la excelencia del rendimiento de Messi durante los noventa minutos del encuentro.

"Lo que me decepciona es que la gente esté pasando más tiempo hablando de un instante accidental que de la obra maestra futbolística que Messi realizó en todo el partido", comentó Zidane. Destacó que el argentino marcó un hat‑trick, rompió récords y dominó la contienda, pero que la conversación se ha reducido a ese breve episodio.

El francés criticó a quienes, según él, ya tenían una opinión formada antes de revisar la repetición, insinuando que si el incidente hubiera involucrado a otro jugador probablemente no habría generado la misma controversia prolongada. Finalmente, Zidane reiteró que el árbitro y el VAR no encontraron infracción suficiente para sancionar a Messi con una tarjeta roja, y pidió que los aficionados y los medios de comunicación dejen de buscar polémicas innecesarias.

"En lugar de buscar controversia, deberíamos apreciar lo que estamos presenciando: uno de los mejores jugadores de la historia entregando otra actuación inolvidable en la Copa del Mundo", concluyó. Su mensaje fue claro: valorar el fútbol por lo que es, un deporte de contacto y pasión, y no permitir que los debates en redes sociales eclipsen la calidad del juego y el talento de sus protagonistas





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zidane Messi Copa Del Mundo Polémica Fútbol De Contacto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: los medios internacionales se hacen eco de la actuación de Messi ante ArgeliaLos titulares hicieron énfasis en el capitán albiceleste como el principal artífice de la victoria; “fenómeno”, “rey” y “goles magistrales” fueron algunas de las palabras utilizadas para destacar la actuación del 10

Read more »

Erling Haaland, rendido a los pies de Messi tras el hat-trick contra Argelia: 'Está loco'El delantero del Manchester City compartió una imagen junto a una frase que revolucionó las redes.

Read more »

Erling Haaland, rendido a los pies de Messi tras el hat-trick contra Argelia: 'Está loco'El delantero del Manchester City compartió una imagen junto a una frase que revolucionó las redes.

Read more »

Comentaristas mexicanos y españoles critican a Messi por supuesta falta de expulsión en partido contra ArgeliaComentaristas deportivos de México y España expresaron su enojo por una acción de Lionel Messi en el partido entre Argentina y Argelia, considerando que debió ser expulsado. El árbitro no sancionó la jugada y el VAR no intervino, lo que generó polémica en los programas de televisión y redes sociales.

Read more »