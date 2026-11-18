Horacio Zeballos y Marcel Granollers deben ganar su partido desempate en Turín para avanzar. Carlos Alcaraz asegura semifinal aunque recibió atención médica. Análisis completo del cuadro.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en el Masters de dobles de Turín. El resultado los obligó a disputar una jornada decisiva el viernes para definir su continuidad en la competencia.

La dupla integrada por el marplatense y el español perdió 6-7 (4-7), 6-1 y 10-5 en poco más de una hora y media de juego. Con esta derrota, el acumulado de victorias y derrotas quedó en un triunfo y una pérdida.

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Eliminatoria definitiva por las semifinales

La derrota contra Krawietz y Puetz dejó a Zeballos y Granollers empatados en la tabla con el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski. Esta igualdad numérica obliga a que el enfrentamiento del viernes sea un duelo directo donde solo uno avance.

El cruce contra Harrison y Skupski tiene el boleto para las semifinales en juego directo. Quien pierda este partido queda eliminado de la competencia mientras sus oponentes directos esperan el resultado para definir su situación.

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Por otro lado, los ganadores Kevin Krawietz y Tim Puetz ya aseguraron su pase a la siguiente ronda. Ellos esperan la definición final del grupo para conocer a sus adversarios en las semifinales del torneo.

Alcaraz avanza con dudas médicas

El español Carlos Alcaraz se aseguró su lugar en las semifinales del torneo de individuales gracias a su victoria contundente de 6-2 y 6-2 sobre el ruso Daniil Medvedev. Esta victoria permitió su clasificación inmediata a la siguiente etapa.

Sin embargo, el triunfo disparó las alarmas cuando Alcaraz recibió atención médica sobre el final del partido. Esta situación médica preocupa a su equipo y a la audiencia que espera su estado físico para los próximos compromisos.

El viernes, Alcaraz se medirá ante el italiano Fabio Cobolli. El rival italiano ya fue eliminado del torneo tras registrar dos derrotas consecutivas en las rondas anteriores del grupo.

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Cuadro de definición en Turín

Mientras Alcaraz busca el siguiente rival, Daniil Medvedev debe buscar su boleto para las semifinales. El ruso se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe en un partido decisivo para su permanencia en la competencia.

Para este jueves está prevista la definición de la otra zona del grupo. Los partidos programados incluyen el duelo entre el alemán Alexander Zverev y el francés Arthur Fils.

El alemán Alexander Zverev ya aseguró su boleto a la siguiente ronda pero necesita ganar al menos un set para quedarse con el primer lugar del grupo. Su victoria no solo define su posición sino también el emparejamiento futuro.

Arthur Fils y el estadounidense Ben Sheldon pelean directamente por el otro cupo disponible en las semifinales. Ambos tenistas tienen la necesidad imperiosa de obtener victorias para no quedarse fuera del torneo de Turín.