Zeballos en la mira europea: Trabzonspor ofrece 12 millones de dólares por el delantero de Boca

El Trabzonspor de Turquía ha realizado una oferta de 12 millones de dólares por Exequiel Zeballos, delantero de Boca Juniors. La directiva xeneize evalúa la propuesta en medio de negociaciones por la renovación del contrato del jugador, y ante el interés de otros clubes europeos.

La situación del joven delantero de 24 años, tras superar una lesión muscular, se encuentra en un punto crucial que podría definir su futuro profesional.

Si bien se encuentra en proceso de readaptación física y búsqueda de su mejor forma, su nombre ha trascendido fronteras y ha captado la atención de clubes europeos, generando una posible salida del club de sus amores en el próximo mercado de pases de junio. La directiva de Boca Juniors, en medio de negociaciones por la renovación de su contrato, se encuentra evaluando una oferta concreta proveniente del Trabzonspor de Turquía, un equipo que ha mostrado un interés genuino en incorporar al jugador y que ha mejorado significativamente su propuesta económica.

La cifra ofrecida, que oscila entre los 10 y 12 millones de dólares, se considera atractiva para la institución xeneize, especialmente considerando que la cláusula de rescisión del jugador asciende a 25 millones de dólares. El contexto de esta posible transferencia es particularmente relevante, dado el historial de Boca Juniors con jugadores formados en sus divisiones inferiores.

En el pasado, el club ha experimentado situaciones conflictivas y salidas no deseadas de talentos locales, ya sea por la expiración de sus contratos o por desacuerdos en las negociaciones. La dirigencia actual busca evitar repetir estos escenarios y, en el caso de Zeballos, se percibe una predisposición a llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes involucradas.

La posibilidad de una venta en junio, después de finalizado el semestre, se presenta como una opción viable, que permitiría a Boca Juniors obtener una importante suma de dinero y a Zeballos emprender una nueva etapa en su carrera profesional en un fútbol europeo competitivo. Además de la oferta turca, han surgido rumores sobre el interés de clubes italianos, aunque hasta el momento no se han concretado avances significativos en ese sentido.

La figura de Zeballos, que se destacó en el último Superclásico contra River Plate, marcando un gol crucial en la Bombonera, ha ido en ascenso en los últimos años, acumulando 134 partidos jugados y 16 goles convertidos con la camiseta de Boca. La directiva de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, considera que esta operación podría ser redonda tanto para el club como para el jugador.

Por un lado, la venta de Zeballos permitiría ingresar una cantidad considerable de dinero a las arcas del club, que podría ser utilizada para reforzar el equipo de cara a la Copa Libertadores. Por otro lado, el jugador tendría la oportunidad de desarrollarse en un fútbol más exigente y competitivo, lo que podría impulsar su carrera a nivel internacional.

La llegada de Paulo Dybala, un refuerzo de renombre que ha sido priorizado por Riquelme, podría estar condicionada a la venta de Zeballos, ya que la obtención de fondos adicionales sería fundamental para concretar su fichaje. La situación de Zeballos se presenta como un desafío para la directiva de Boca, que deberá sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos de una posible transferencia.

La decisión final dependerá de la evolución de las negociaciones con el Trabzonspor y de la aparición de otras ofertas de clubes europeos. En definitiva, el futuro de Zeballos en Boca Juniors se encuentra en la cuerda floja, y todo apunta a que su etapa en el club podría llegar a su fin después de junio, abriendo un nuevo capítulo en su carrera profesional





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