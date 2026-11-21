UTICRA, CIC y empresarios protestan en la Secretaría de Industria contra la caída del 25,6% en la producción y el cierre de fábricas, exigiendo políticas públicas para salvar el sector.

Este jueves, una movilización sin precedentes reunió a trabajadores y empresarios de la industria calcedera en Buenos Aires para exigir políticas públicas que detengan el derrumbe del sector. Representantes de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado ( UTICRA) y la Cámara de la Industria del Calzado ( CIC) marcharon junto a la agrupación Zapateros Unidos hasta la sede de la Secretaría de Industria para presentar un petitorio conjunto.

Unidad inédita frente a la caída productiva

La acción concreta de UTICRA, CIC y Zapateros Unidos refleja una alianza inusual en el panorama industrial argentino, donde el conflicto laboral suele ser la norma en lugar de la coordinación. La protesta surgió tras un proceso de coordinación entre estas organizaciones y representantes de pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena de producción. Agustín Amicone, secretario general de UTICRA, calificó la situación como terminal y atribuyó la crisis a la orientación económica del gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.

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En una conferencia de prensa conjunta, los dirigentes destacados recordaron momentos históricos donde gremios y empleadores coincidieron en la defensa de la industria nacional. Junto a Amicone participaron el secretario adjunto del gremio, Horacio Jerez, y el presidente de la Cámara, Horacio Moschetto, quien subrayó que la fábrica no es solo un lugar de confección, sino un nodo crítico que sostiene proveedores, transporte y servicios.

Datos alarmantes sobre producción y empleo

Las entidades presentaron un cuadro estadístico detallado que cuantifica la magnitud del retroceso económico en el último lustro. La producción nacional de calzado descendió de 108 millones de pares en 2023 a 80,4 millones en 2025, lo que representa una caída del 25,6 por ciento. Esta tendencia contráctil se profundizó en los primeros nueve meses de 2026 con una reducción del 22,6 por ciento interanual, marcando la persistencia del desastre.

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El deterioro se extiende al mercado laboral y la infraestructura productiva, donde se registró la pérdida de 7.782 puestos de trabajo, equivalente al 43 por ciento de la base laboral. Otros balances señalan que la destrucción de empleos podría superar los 10.000 puestos, reduciendo una base inicial de 18.018 trabajadores registrados en un 55 por ciento. Además, se confirmaron el cierre de 240 unidades productivas, afectando al 28 por ciento de los establecimientos.

Presión política y respaldo institucional

La convocatoria contó con un fuerte acompañamiento político que trasciende el gremio específico del calzado. Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, respaldaron el reclamo conjunto por la producción nacional. Schmid destacó la importancia de preservar las fuentes de trabajo, mientras que Gray cuestionó la política económica nacional y advirtió sobre el impacto en las economías locales.

Los industriales advierten que la caída en la producción eleva los costos por unidad al no poder distribuir los costos fijos en mayores volúmenes. Esta espiral negativa reduce la capacidad de competir y provoca que las empresas suspendan inversiones y ajusten personal. Si la previsión de la CIC se cumple, la producción anual de 2026 terminará en 60 millones de pares, 48 millones menos que en 2023.

Desafíos adicionales y próximos pasos

Más allá de la contracción interna, el segundo eje del reclamo de UTICRA y la CIC es el aumento del ingreso de calzado extranjero y las prácticas ilegales. Las fábricas que mantienen operaciones lo hacen con niveles de utilización de la capacidad instalada por debajo del 40 por ciento, lo que las hace vulnerables a la competencia desleal. El petitorio entregado busca medidas urgentes para estabilizar el sector y evitar el colapso definitivo de la industria local.