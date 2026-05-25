Zapatero señalado como principal beneficiario de presunta red de tráfico de influencias; registros y citación judicial

Informes policiales y una orden judicial apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero como eje central de una supuesta red de tráfico de influencias, con incautaciones de correos, joyas y documentos, y una citación a declarar el 2 de junio.

Dos informes policiales apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero como el principal beneficiario de una supuesta red de tráfico de influencias que operó durante los últimos años del gobierno del PSOE.

Según las diligencias, la investigación ha ordenado registros en varios domicilios y oficinas, la incautación de correos electrónicos, agendas, pendrives, discos duros y objetos de valor, y la citación del expremiador a declarar el próximo 2 de junio. El juez a cargo, José Luis Calama, ha solicitado que se recopile toda la información contenida en los correos de Zapatero y de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, desde marzo de 2020, con el objetivo de esclarecer si existió un “canal de comunicación interno” que facilitara la emisión de instrucciones y la elaboración de facturas desde la agencia de marketing What The Fav, dirigida por las hijas del exmandatario.

La documentación aportada a la causa muestra que la cuenta de correo de la agencia servía como núcleo de coordinación de la red, permitiendo la generación de documentos, la transmisión de directrices y la localización física de la oficina desde la que operaba la cuenta. En el operativo policial se descubrieron cinco despachos, tres habitaciones vacías, dos baños, una oficina y una sala de reuniones que, al momento de la intervención, estaban ocupados por las secretarias Gertrudis Alcázar y Laure Well Sutton.

En el despacho del jefe de gabinete se halló una caja fuerte proveniente del domicilio del expresidente y su esposa, Sonsoles Espinosa. Dentro de la caja se encontraron relojes, collares, pulseras y otras joyas que Alcázar alegó que correspondían a una "herencia de doña Sonsoles" y a "regalos de viajes".

Además, en el despacho de las secretarias se incautaron 17 agendas, 18 carpetas con documentación, hojas manuscritas, al menos dos pendrives, un disco duro y un teléfono móvil. Los agentes descargaron también archivos y correos electrónicos de los ordenadores utilizados por ambas, mayoritariamente cuentas corporativas vinculadas a la agencia, donde se hallaron acuerdos con la filial española de la tecnológica china Huawei, informes y proyectos relativos a América Latina, Gaza y programas internacionales.

Entre los documentos incautados, destaca un único mensaje atribuido directamente a Zapatero, enviado en julio de 2021 a un empresario clave en la trama, cuyo contenido decía: "En tiempo y forma. Exitosa gestión". Los investigadores consideran que este mensaje, junto a otros intercambios, podría ser indicio de una participación más activa del expremiador, aunque admiten que aún carecen de evidencia directa concluyente.

La investigación también apunta a que What The Fav habría funcionado como una sociedad instrumental para canalizar pagos vinculados a la red, sirviendo de cobertura para justificar ingresos derivados de actividades ilícitas, incluida la supuesta intermediación en el rescate estatal de Plus Ultra Líneas Aéreas, que ascendió a 53 millones de euros. El objetivo de acceder a los correos electrónicos de la agencia es confirmar que Zapatero nunca ejerció presión ni gestionó la aprobación del rescate.

El periodista y presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, informó que el exmandatario se declara "sorprendido" por el papel que el juez le asigna en el supuesto "vértice" de la trama de influencias





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