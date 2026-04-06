Zaniratto despedido: El entrenador de Gimnasia expresa su tristeza y agradecimiento tras la derrota ante Huracán

El ex-entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Zaniratto, fue cesado tras la goleada sufrida contra Huracán. En redes sociales, expresó su tristeza por la salida, agradeció a jugadores, personal y afición, y analizó su tiempo en el club.

El entrenador fue removido de su puesto tras la abrumadora derrota contra Huracán y este lunes expresó sus sentimientos en redes sociales . Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió una dolorosa derrota por 3-0 frente a Huracán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, correspondiente a la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura, lo que lo distanció de las posiciones que dan acceso a los octavos de final. Tras este resultado, Hoy me invade una tristeza inexplicable.

Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos últimos malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos sextos, perdimos y ciclo cumplido, inició en sus historias de Instagram. ¿Éste es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? El contundente mensaje de Zaniratto tras su despido de Gimnasia. Adicionalmente, dedicó palabras a los futbolistas, al personal del club y a los aficionados. Es momento de agradecer a los jugadores, que no son responsables en lo más mínimo de mi salida, se entregan al máximo día a día, hay un grupo excelente y. Obviamente quiero agradecer a toda la gente que trabaja en Estancia Chica. Utileros, staff, médicos, kinesiólogos, nutri, cancheros, psicólogos, administrativos, cocineras, ayudantes de cocina y personal de limpieza. Con quienes el año pasado habíamos logrado una armonía total y desde todos los sectores brillaba la buena onda y nos ayudó mucho para lograr salvarnos Así fue la derrota de Gimnasia ante Huracán Al hincha de Gimnasia, ¿qué más les puedo decir que agradecerles? Más allá de algunos pocos que van a la cancha o se esconden en las redes y que no parecen hinchas de éste hermoso club, que parecen disfrutar cuando las cosas van mal. El verdadero hincha es excepcional, gracias por el apoyo y apoyen a los jugadores. En sus últimos seis partidos, Zaniratto solo había logrado una victoria y, en total, su tiempo al frente del equipo acumuló 22 encuentros, con 11 victorias, dos empates y nueve derrotas, además de 27 goles a favor y 24 en contra.\El ex-técnico, visiblemente afectado por la situación, se explayó en sus reflexiones. Destacó la importancia del grupo de jugadores, resaltando su dedicación y esfuerzo constante. Asimismo, hizo hincapié en la labor del personal de Estancia Chica, mencionando la armonía lograda y el ambiente positivo que contribuyó al rendimiento del equipo. Su mensaje también incluyó un agradecimiento sincero a la afición, diferenciando entre los verdaderos seguidores y aquellos que, según sus palabras, parecen disfrutar de los momentos difíciles del club. El entrenador cesado, demostrando su aprecio por la institución, dejó en claro su agradecimiento por la oportunidad y el apoyo recibido durante su tiempo en el cargo. Su despedida, marcada por la tristeza y la gratitud, reflejó la complejidad de la situación y el impacto emocional del cese.\En un análisis más detallado, se observa que los resultados recientes del equipo fueron determinantes para su salida. La falta de victorias y el desempeño irregular en los últimos partidos generaron incertidumbre y preocupación entre la directiva y los aficionados. La derrota ante Huracán, en particular, fue un punto de inflexión, evidenciando la necesidad de un cambio en la dirección técnica. El historial de Zaniratto al frente del equipo, con un balance de victorias y derrotas relativamente equilibrado, no fue suficiente para sostener su continuidad. La presión por obtener resultados y la ambición del club por alcanzar puestos de clasificación llevaron a la decisión de destituirlo. El cese del entrenador es un reflejo de la exigencia del fútbol profesional y la importancia de los resultados en la toma de decisiones. El fútbol es muy apasionado y la gente está muy pendiente de los resultados





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