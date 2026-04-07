Zaniratto analiza la crisis del fútbol argentino: '25 de 30 equipos creen que pueden ser campeones'

El ex DT de Gimnasia, Zaniratto, critica la falta de realismo y la histeria en el fútbol argentino, señalando la excesiva presión sobre los entrenadores y la ilusión desmedida de los clubes.

La reflexión de Zaniratto sobre el fútbol argentino desvela una realidad preocupante. El ex director técnico de Gimnasia , en un análisis perspicaz y crítico, ha señalado la histeria y la falta de realismo que imperan en el fútbol local. En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, Zaniratto expuso su punto de vista sobre las exigencias desmedidas y las constantes salidas de entrenadores, achacándolas a una cultura arraigada de ansiedad y expectativas irreales.

Destacó que muchos clubes y dirigentes carecen de una evaluación objetiva de su situación, lo que lleva a decisiones apresuradas y a la inestabilidad en los banquillos.\El ex entrenador del Lobo no dudó en afirmar que la gran mayoría de los equipos en Argentina se ilusionan con la posibilidad de ganar el campeonato, sin tener en cuenta su verdadera realidad. Según Zaniratto, esta mentalidad, sumada a la accesibilidad del formato actual del torneo, genera una presión insoportable sobre los entrenadores. La posibilidad de acceder a los playoffs y las chances de título abiertas para todos, aunque sean mínimas, contribuyen a una sensación de expectativa constante. Cualquier mala racha se traduce en pánico entre los aficionados y los directivos, resultando en la destitución de los entrenadores como chivo expiatorio. El ex DT recordó que esta situación es cultural y afecta a todos, desde los clubes más grandes hasta los más humildes, fomentando un ambiente de inestabilidad y falta de planificación a largo plazo. La salida de 11 entrenadores en tan solo 12 fechas del torneo es un claro reflejo de esta problemática.\La situación descrita por Zaniratto se manifiesta en diversos aspectos del torneo. La alta rotación de entrenadores, evidenciada por la salida de ocho técnicos en las primeras ocho fechas, es un síntoma claro de la presión y la impaciencia que se vive en el fútbol argentino. La ilusión generalizada de los clubes de competir por el título, sin importar su nivel real, crea un entorno de expectativas desmedidas. Esta falta de realismo, combinada con la estructura del torneo, que permite que muchos equipos tengan chances de pelear por el campeonato, incrementa la presión sobre los entrenadores. La rápida sucesión de resultados negativos y la necesidad de resultados inmediatos llevan a tomar decisiones drásticas, como el despido de los entrenadores, en un intento de calmar la ansiedad de los hinchas y los directivos. El análisis de Zaniratto pone en evidencia una crisis de gestión y una falta de planificación estratégica que perjudican el desarrollo del fútbol argentino en general





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