Zaniolo abandona la selección italiana por motivos personales

Nicolas Zaniolo deja el campamento de la Azzurra en la Nations League. El delantero de Udinese justifica su salida por razones privadas y pide respeto.

El delantero del Udinese, Nicolas Zaniolo, abandonó el campamento de la selección italiana en la Liga de Naciones debido a asuntos personales. Esta decisión interrumpió su participación prevista para la quinta fecha de la fase de grupos, donde Italia buscaba consolidar su posición en el grupo A.

Comunicado oficial sobre la salida

En un comunicado publicado a través de sus redes sociales, Zaniolo explicó que su retirada se debía exclusivamente a razones personales sin entrar en más detalles. El futbolista expresó su orgullo por vestir la camiseta azzurra y agradeció al entrenador Roberto Mancini, al cuerpo técnico y a sus compañeros por el apoyo recibido durante su estancia con la selección.

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Respaldo ante rumores especulativos

Ante la posibilidad de especulaciones mediáticas, Zaniolo solicitó explícitamente que se respetara su esfera privada. Afirmó que no daría crédito a reconstrucciones de los hechos que no le pertenecen, reafirmando su compromiso emocional con la selección nacional y su intención de trabajar cada día para volver a vestir la camiseta italiana en el futuro.

Historial de lesiones y oportunidades

Zaniolo debutó con la selección absoluta en marzo de 2019, cuando contaba apenas con 19 años de edad. En aquel momento, era considerado una promesa destacada en el calcio italiano y participó en las eliminatorias para la Eurocopa y en la edición inaugural de la UEFA Nations League. Sin embargo, una lesión de rodilla limitó su continuidad posterior.

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Situación actual en la competición

Tras recuperarse, el delantero regresó a disputar un partido con la selección frente a Suiza en 2021. Las múltiples lesiones han privado al jugador de acumular más encuentros oficiales con la maglia azzurra. Se esperaba que este encuentro marcara su aparición número veinte con la camiseta nacional, pero su ausencia impacta en la dinámica del equipo.

Contexto del grupo A y clasificación

Francia lidera el grupo A con diez puntos, mientras que Italia ocupa el segundo lugar con siete unidades. La última fecha del grupo determinará quiénes avanzan directamente a cuartos de final. La salida de Zaniolo ocurre en un momento crítico donde cada detalle táctico y físico influye en los resultados finales de la competencia continental.