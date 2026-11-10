Zamba de mi esperanza: la historia oculta detrás del clásico que emocionó al Papa León XIV

La revelación de que Luis Hermenegildo Profili compuso 'Zamba de mi esperanza', no Jorge Cafrune, marca un hito en el folklore argentino tras emocionar al Pontífice.

La composición musical Zamba de mi esperanza volvió a resonar con fuerza en el panorama cultural argentino tras ser interpretada durante la visita del Papa León XIV a Buenos Aires. Este clásico del folklore, conocido por su profundo impacto emocional en generaciones de oyentes, fue ejecutado en dos ocasiones clave durante el pontificado del actual jefe de la Iglesia Católica. La melodía, que suele asociarse erróneamente con grandes figuras de la música nacional, tiene un origen real mucho más discreto y olvidado por la historia oficial durante décadas.

El primer encuentro significativo entre esta zamba y el líder religioso ocurrió el lunes 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina, conocida por sus siglas UCA. Mientras los asistentes esperaban la llegada de León XIV, el obispo de Quilmes, Carlos Tissera, se levantó de la primera fila y comenzó a interpretar la canción junto al músico salteño Agustín Day. La escena, captada en video, mostró al público acompañando la melodía con aplausos, celulares en alto y banderas argentinas y vaticanas ondeando en señal de respeto y devoción.

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La segunda presentación tuvo lugar esa misma noche durante una cena celebrada en el Arzobispado de Buenos Aires. Los obispos argentinos seleccionaron nuevamente esta obra para homenajear al Papa, creando un momento de conexión cultural y espiritual. Durante la velada, León XIV se mostró sonriente y, en varios momentos, visiblemente conmovido ante los gestos de sus anfitriones. Esta reafirmación de un tema tradicional argentino subraya la importancia de la identidad cultural en los eventos diplomáticos y religiosos de alto nivel.

La identidad real del compositor oculta

Aunque la popularidad de la obra ha llevado a muchos a atribuirla a grandes intérpretes, la autoría real corresponde a Luis Hermenegildo Profili. Este empresario nació en San Martín, Mendoza, en el año 1906 y no era un músico profesional, ya que su oficio principal era trabajar en la construcción. Profili escribió la canción hacia finales de la década de 1950, un periodo de intensa actividad creativa en el folklore nacional, y posteriormente la registró oficialmente en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, conocida como SADAIC.

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El registro oficial se llevó a cabo el 24 de abril de 1964, fecha que marca la formalización de sus derechos de autor. Sin embargo, el nombre bajo el cual se inscribió la obra no era el suyo propio. Profili utilizó el seudónimo de Luis H. Morales, una decisión que ocultó su verdadera identidad durante años. Esta elección permitió que la música circulara sin que el público supiera que detrás de una de las composiciones más queridas del país se encontraba un empresario de oficios manuales, no un artista de renombre internacional.

Desmintiendo mitos sobre prohibiciones

La investigación histórica realizada por Roberto Mercado, autor del libro La que sabemos todos, ha aclarado muchas dudas sobre la trayectoria de la pieza. Mercado sostiene, con base en evidencias documentales, que tanto la letra como la música pertenecen exclusivamente a Profili. Aunque existe una teoría popular de que el músico mendocino Félix Dardo Palorma había escrito la zamba y se la había regalado, el investigador indica que no hay pruebas concluyentes de la colaboración musical de Palorma, limitándose a una posible ayuda en la escritura.

Otro de los mitos más extendidos acerca de esta zamba es que fue prohibida por las dictaduras militares argentinas. Según las conclusiones de Mercado, la composición nunca estuvo formalmente prohibida como tal a nivel nacional. No obstante, sí sufrió restricciones y censura indirecta cuando era interpretada por el célebre cantante Jorge Cafrune, quien la incorporó a su repertorio y la grabó en 1964. La prohibición, por tanto, estaba ligada a la figura pública del intérprete más que a la obra musical en sí misma.

El legado de Jorge Cafrune y su impacto

Jorge Cafrune fue fundamental para elevar Zamba de mi esperanza al estatus de himno popular. Su interpretación emotiva y su voz distintiva ayudaron a que la canción trascendiera las fronteras del folklore para convertirse en un patrimonio de la memoria colectiva argentina. Aunque el investigador Roberto Mercado dedicó más de veinte años a rastrear la historia de la composición, encontrando al menos 200 versiones grabadas por otros artistas, el trabajo de Cafrune sigue siendo el referente más claro para la mayoría del público.

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Los Chalchaleros, otro grupo folklórico legendario, también contribuyeron significativamente a consolidar la zamba como un clásico indiscutible. La colaboración de diversas voces y agrupaciones a lo largo de las décadas permitió que la melodía se cantara en escuelas, peñas y guitarreadas, arraigándose profundamente en la cultura local. La paradoja que descubrió Mercado es que, pese a su título que alude a la esperanza, la letra trata principalmente sobre el amor y el desamor, ofreciendo una visión más íntima y humana de las emociones argentinas.

Impacto cultural y futuro de la obra

La resonancia de Zamba de mi esperanza durante la visita del Papa León XIV demuestra su vigencia y capacidad para unir a personas de distintas generaciones. La canción, creada por un hombre de negocios con un profundo amor por su tierra mendocina, ha logrado trascender barreras sociales y religiosas. Su presencia en eventos de la talla de la audiencia con el Pontífice en la UCA y en el Arzobispado de Buenos Aires reafirma su papel como un símbolo de identidad nacional.

El descubrimiento de la autoría real de Profili no disminuye el valor artístico de la obra, sino que la enriquece con una capa histórica de superación y anonimato digno de admiración. La historia de un trabajador de la construcción que logró tocar el corazón de millones, incluyendo al líder de la Iglesia Católica, es un testimonio del poder del arte popular. La zamba sigue siendo un recordatorio de que las grandes expresiones culturales a menudo nacen de orígenes humildes y no profesionales, validando la creatividad como un bien universal accesible a todos.