YPF, Shell y Petrobras ofrecen cashback en combustible con apps y tarjetas

Conoce los beneficios de cashback en nafta y diésel en Argentina. YPF, Shell, Petrobras y Wico promocionan descuentos con tarjetas y apps para ahorrar hasta $100.000 mensuales.

En un contexto de alta volatilidad en los precios internacionales del petróleo, los consumidores argentinos cuentan con una serie de promociones activas que permiten reducir significativamente el costo de la nafta y el diésel. Estas ofertas se centran en sistemas de reintegro de dinero (cashback) habilitados a través de aplicaciones móviles propias de las petroleras o plataformas bancarias de terceros.

Las principales compañías de hidrocarburos, incluyendo YPF, Shell, Petrobras y Wico, han estructurado sus incentivos basándose en el método de pago utilizado. Los usuarios pueden obtener devoluciones que superan los $100.000 mensuales si combinan correctamente sus tarjetas de crédito, débito y cuenta sueldo con las aplicaciones oficiales.

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Beneficios de la App YPF y tarjetas Visa

YPF ha lanzado múltiples campañas de descuento para nafta Infinia y otros combustibles, con topes de ahorro que varían según el programa de fidelización del cliente. Los usuarios pueden cargar al menos $35.000 desde la app YPF con cualquier tarjeta de crédito, débito o prepaga de la marca, obteniendo un reintegro de $6.000 por semana y por tarjeta, lo que permite ahorrar hasta $6.000 mensuales en este concepto específico.

Para los clientes suscritos al programa , el ahorro se amplía al pagar con crédito o débito Visa a través de la app YPF, alcanzando un tope mensual de $20.000 en descuentos. Además, los clientes que utilicen el programa Ultra, Plus u One obtienen reintegros diferenciados de $6.000, $5.000 y $4.000 por compra respectivamente, siempre que abonen con tarjetas Visa.

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También existe una opción para ahorrar mediante pagos con crédito usando MODO o la app Buepp, con un tope de reintegro de $10.000 por mes. Los clientes con cuenta sueldo o jubilados tienen beneficios específicos en cargas de combustible abonadas con débito o crédito Visa, lo que añade flexibilidad a la hora de elegir el medio de pago para maximizar el retorno económico.

Promociones de Shell y Petrobras Quantium

Shell mantiene alianzas estratégicas que ofrecen descuentos directos en las estaciones de servicio. Los clientes pueden aprovechar ofertas pagando con crédito a través de MODO o la app Buepp, con un tope de reintegro de $10.000 por mes. Para los usuarios que cuenten con cuenta sueldo o sean jubilados, se habilitan condiciones especiales en combustibles Quantium, donde el ahorro mensual para nafta oscila entre $7.000 para usuarios nivel 1 y 2, hasta $14.000 para niveles superiores.

En el caso del diésel, Shell establece un tope quincenal de ahorro de $7.000. Los clientes únicos pueden obtener un reintegro de $6.000 por semana pagando con débito o crédito a través de MODO. Esta estructura permite a los conductores planificar sus compras de combustible semanales para no exceder los límites de reintegro y optimizar su presupuesto mensual.

Petrobras también ofrece un esquema competitivo para sus clientes Plus, con un tope de $5.000 por carga y por semana al abonar con débito o crédito Visa. El programa Ultra facilita reintegros de $6.000 por semana pagando con tarjetas de crédito o débito a través de MODO. Asimismo, para clientes únicos, se habilita el uso de MODO BNA+ con código QR y tarjetas Visa o Mastercard, con un tope de reintegro de $10.000 mensuales.

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Oportunidades con Wico y tarjetas internacionales

Wico Combustibles permite realizar pagos mediante código QR a través de su sistema con tarjetas de crédito y débito, habilitando la participación de múltiples bancos adheridos. Esta opción añade otra capa de flexibilidad para los consumidores que prefieren no usar las apps exclusivas de las petroleras, sino sus propias billeteras o apps bancarias estándar para gestionar sus gastos en combustible.

Las tarjetas de crédito Visa Signature ofrecen un beneficio compartido entre estaciones de servicio y supermercados, con un tope de ahorro deducible del consumo total. Además, existen reintegros de $4.500 por semana para quienes paguen con tarjetas Visa o Cabal desde MODO. Los titulares de cuenta sueldo tienen acceso a condiciones preferenciales que amplifican el poder de compra en el sector de hidrocarburos.

Para clientes con tarjeta Mastercard a través de MODO, se habilita un tope de reintegro de $16.000 en el mes, aplicable a combustibles de todas las marcas. Esta es una de las ofertas más generales y flexibles del mercado, ya que no restringe el uso a una única cadena de estaciones. Los clientes Singular de ciertas entidades bancarias pueden obtener hasta $10.000 mensuales pagando con crédito Visa en cualquier estación.

Los clientes Plus con cuenta sueldo tienen ventajas adicionales en estas promociones, asegurando un retorno constante sobre sus gastos diarios de transporte. La combinación de estas múltiples ofertas crea un ecosistema donde la elección inteligente del medio de pago, la app utilizada y el momento de la compra puede resultar en ahorros sustanciales para los argentinos en plena crisis inflacionaria.