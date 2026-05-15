YPF presenta adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de 25.000 millones de dólares

La petrolera estatal, que controla YPF, ha presentado una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por una inversión estimada de más de 25000 millones de dólares en 15 años.

La petrolera estatal que controla YPF busca la adhesión a un régimen para proteger sus inversiones a largo plazo. La YPF , la petrolera que controla el Estado y la más grande de América Latina, ha presentado una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), el más grande desde que se sancionó el esquema hace dos años.

La iniciativa está relacionada con una inversión de 25.000 millones de dólares en 15 años para el proyecto "LLL Oil", de producción y exportación de petróleo no convencional de Vaca Muerta. La petrolera estatal ha anunciado que contarán con la perforación de 1.152 pozos y alcanzarán una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

El proyecto, de exportación de petróleo más importante de la Argentina, está destinado al mercado de exportación 100% y será evacuado a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Se espera que generará exportaciones por alrededor de US$ 6.000 millones anuales durante 2032 y creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo. Es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador





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