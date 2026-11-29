YPF, Eni y XRG oficializan la firma FID del mega proyecto energético en Vaca Muerta con una inversión total de u$s50.750 millones, generando un impacto histórico en la economía argentina.

El consorcio energético conformado por YPF, Eni y XRG finalizará las negociaciones clave este lunes con la firma del FID, un hito que marca el inicio de la mayor iniciativa de infraestructura energética en la historia de la Argentina. Este acto simbólico se llevará a cabo en el Palacio Libertad, un escenario elegido para destacar la magnitud del compromiso asumido por las tres compañías petroleras en el marco de la explotación de Vaca Muerta.

La ceremonia estará encabezada por los directivos del grupo, incluyendo al presidente y CEO de YPF, quienes se encontrarán con el presidente Javier Milei. Tras la firma formal, los ejecutivos de las firmas mantendrán una reunión bilateral en la Casa de Gobierno para discutir los avances y la viabilidad del proyecto a largo plazo.

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Detalles Financieros y Cronograma de Ejecución

La sociedad líder en este mega proyecto ha estructurado una arquitectura financiera que proyecta una inversión global de u$s50.750 millones a lo largo de toda la vida útil del complejo. Sin embargo, el cronograma actual concentra la mayor parte del desembolso en los primeros años de ejecución, donde se materializará la primera fase con un costo estimado de u$s15.500 millones.

Esta concentración de capital inicial es fundamental para activar los contratos de ingeniería y construcción de manera inmediata. Los ejecutivos han señalado que sin el marco de previsibilidad que ofrece el régimen de incentivos, este tipo de proyectos no habría resultado viable financieramente para los actores privados, lo que subraya la importancia regulatoria actual.

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El diseño técnico del complejo contempla la instalación de dos unidades flotantes (FLNG) con una capacidad de procesamiento de 6 millones de toneladas métricas anuales cada una, lo que suma una oferta exportable total de 12 MTPA. Además, la planificación incluye una posible ampliación futura para aumentar la capacidad de producción según la demanda del mercado internacional.

Impacto Económico y Generación de Empleo

La magnitud del proyecto tiene implicaciones directas en el mercado laboral y la balanza comercial del país. Se estima que durante los picos de mayor demanda de obra, la construcción del complejo movilizará a hasta 40.000 trabajadores. Una vez que el complejo entre en régimen operativo, sostendrá permanentemente alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos.

Este impulso generará una producción incremental de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas. Esta nueva oferta transformará significativamente la balanza energética de la nación, convirtiendo al sector hidrocarburífero en uno de los principales generadores de divisas para el Estado argentino, gracias a la exportación de hidrocarburos.

Para trasladar el fluido extraído desde Neuquén hasta la costa atlántica de Río Negro, el consorcio construirá un sistema de transporte exclusivo. En la zona del Golfo San Matías se instalarán las plantas terrestres de tratamiento y fraccionamiento de líquidos, junto con la infraestructura portuaria necesaria para operar frente al mar y facilitar las embarcaciones de carga.

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Regulación, Exportaciones y Primeros Envíos

La aprobación del ingreso de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue una condición indispensable para cerrar la arquitectura financiera. Los ejecutivos del sector consideraban este marco legal esencial para avanzar hacia el compromiso vinculante de capital con los socios internacionales.

Las primeras exportaciones de gas natural licuado (GNL) están programadas para comenzar entre finales de 2030 y 2031. Este calendario dependerá de la puesta en marcha previa del esquema flotante de Southern Energy, cuya entrada en operación está prevista para fines de 2027, asegurando la logística necesaria para los envíos internacionales.

La ingeniería financiera del proyecto se basa en rondas preliminares que contaron con la participación de al menos varios inversores clave. A esto se suma un acuerdo bilateral con Estados Unidos que habilita ciertos beneficios fiscales y comerciales, reforzando la seguridad jurídica para los inversores extranjeros que confían en la estabilidad energética argentina a largo plazo.