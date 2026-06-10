YPF dejará de producir materias primas para detergentes y limpiadores, preocupa a la industria

La petrolera argentina YPF anunció el cese de producción de insumos clave como LAS y PEX-AP, utilizados en la fabricación de detergentes y lubricantes. Fabricantes alertan sobre el impacto en sus cadenas y buscan articular una transición con la empresa.

La petrolera YPF comunicó a sus clientes que discontinuará la producción de materias primas utilizadas para la elaboración de limpiadores industriales y domésticos. La noticia ha generado alerta entre los fabricantes de estos productos, que dependían de estos insumos para sus cadenas de producción.

Entre los afectados se encuentran empresas que fabricaban en el Complejo Industrial La Plata, espacio que históricamente ha sido clave para la manufactura de químicos en el país. YPF es uno de los pocos productores de estos insumos en Argentina, por lo que su salida del mercado tendrá un impacto significativo en la cadena de valor. información provista por la compañía que preside Horacio Marín, la decisión responde a una combinación de factores como las condiciones actuales del mercado, la escala de operación y la priorización de estándares de eficiencia y seguridad en sus activos industriales.

Esta justifyContentación ha sido recibida con cautela por parte de los compradores, quienes buscan alternativas para mitigar el efecto de la discontinuación. Desde uno de los principales compradores de estos productos declararon: Estamos intentando tener una conversación con YPF para que garanticen que no habrá ninguna disrupción. Queremos diagramar un esquema de transición.

La preocupación radica en que la materia prima de la que se retira YPF es el LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate), un ingrediente fundamental para la elaboración de detergentes para ropa, lavavajillas y limpiadores domésticos. Además, la petrolera también producía otros derivados como el PEX-AP, utilizado en lubricantes industriales, fluidos para mecanizado de metales, aceites refrigerantes, aditivos anticorrosivos y emulsionantes para agroquímicos.

La diversidad de aplicaciones de estos productos evidencia la dependencia industrial de los mismos y la necesidad de garantizar su disponibilidad. Ante el anuncio, las empresas consumidoras evalúan opciones de importación o la reconversión de sus procesos, aunque esto implicaría costos adicionales y posibles demoras en la producción. La situación pone sobre la mesa la importancia estratégica de los insumos químicos básicos y la vulnerabilidad de ciertas cadenas productivas ante decisiones corporativas de grandes proveedores.

Se espera que en los próximos días haya mesas de diálogo entre YPF, las cámaras empresariales y las autoridades para buscar soluciones conciliatorias que eviten una crisis en el sector de limpiadores y lubricantes





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