YPF busca profesionales técnicos para sus operaciones en Vaca Muerta y otras áreas

YPF, la principal empresa energética de Argentina, ha abierto una serie de búsquedas laborales dirigidas a profesionales con perfiles técnicos y especializados. Entre las vacantes más destacadas se encuentran varias posiciones clave para sus operaciones en el megayacimiento Vaca Muerta, así como otros puestos en diversas localidades del país. Las ofertas incluyen roles en seguridad operativa, monitoreo en tiempo real y gestión de proyectos industriales, dirigidos a ingenieros y profesionales graduados en áreas afines. La compañía también detalla su amplio paquete de beneficios corporativos y el procedimiento de postulación en línea.

La compañía petrolera YPF ha lanzado una convocatoria para cubrir varias posiciones técnicas y profesionales, principalmente vinculadas a sus operaciones en el formation geológica Vaca Muerta , una de las áreas de mayor relevancia para la producción de hidrocarburos no convencionales en el país.

Entre las vacantes se destacan roles que abarcan desde la seguridad operativa hasta la ingeniería de proyectos, dirigidos a profesionales con experiencia en el sector energético y en la gestión de operaciones complejas. Esta iniciativa refleja la apuesta de la empresa por fortalecer sus equipos técnicos en un contexto de expansión y desarrollo de actividades productivas en Neuquén y otras provincias. Una de las búsquedas más significativas es la del Coordinador de Seguridad Operativa en San Patricio del Chañar, Neuquén.

Este puesto está orientado a profesionales graduados en Seguridad e Higiene en el Trabajo que cuenten con experiencia demostrable en gestión de riesgos, normativa legal aplicable, control de desvíos y coordinación de equipos multidisciplinarios. La función central será el análisis, desarrollo y verificación de planes de prevención que aseguren el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios dentro del Sistema de Gestión de Excelencia Operacional de YPF.

Asimismo, se espera que el coordinador participe activamente en proyectos orientados a la prevención de accidentes y a la mejora continua de las condiciones operativas en el yacimiento. Adicionalmente, se busca un profesional para la Sala Real Time dentro de la Gerencia de Producción y Plantas, dependiente de la Vicepresidencia de Operaciones.

Este rol requiere ingenieros con entre uno y tres años de experiencia en posiciones similares, cuyo objetivo principal será monitorear y operar en tiempo real las instalaciones productivas a través de sistemas de control avanzado. Entre sus responsabilidades figuran la coordinación de directrices operativas para el personal de campo, la detección de desvíos en los procesos, el monitoreo de indicadores clave de rendimiento (KPI) en tiempo real y la toma de decisiones operativas para optimizar la producción.

La posición implica un trabajo directo con las tecnologías de supervisión y control utilizadas en la industria extractiva. Otra búsqueda relevante es la de Ingeniero de Proyectos IISS, dirigida a profesionales de ingeniería con amplia experiencia en gestión de proyectos y contratos en el sector industrial. Se requieren al menos cinco años de experiencia en proyectos de obras industriales, así como conocimientos sólidos en procesos de ingeniería, construcción, negociación de condiciones contractuales, gestión de compras y administración de riesgos.

Las responsabilidades incluirán la coordinación integral de proyectos, la gestión de la ingeniería, el control de costos y la programación de actividades. También deberá administrar los contratos y órdenes de compra de ingeniería, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y gestionando posibles reclamos. Esta posición es clave para la planificación y ejecución de infraestructuras y desarrollos operativos. Un aspecto atractivo de estas ofertas laborales es el programa de beneficios corporativos que YPF ofrece a sus empleados.

Según detalla la empresa, entre las ventajas se incluyen descuentos en combustibles, acceso a gimnasios y múltiples servicios, cobertura médica para el grupo familiar, licencias parentales extendidas, ayuda escolar, convenios con universidades para estudios de posgrado, servicio de comedor, refrigerios, día libre por cumpleaños y días adicionales de vacaciones. Este paquete busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, posicionando a YPF como un empleador competitivo en el mercado local.

El proceso de postulación es completamente en línea a través del portal de careers de YPF. Los interesados deben ingresar al sitio web oficial de la empresa, crear un usuario con una dirección de correo electrónico, generar una contraseña y completar sus datos personales, incluyendo nombre, apellido, número de teléfono y país de residencia. Una vez registrados, podrán cargar su currículum vitae y postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su perfil profesional.

Es fundamental que los candidatos revisen cuidadosamente los requisitos específicos de cada puesto antes de aplicar. Paralelamente, YPF mantiene abiertas otras búsquedas laborales en distintas localidades, como Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos, que no están directamente vinculadas a Vaca Muerta pero que requieren profesionales especializados.

Entre estas posiciones se encuentran: Analista de Planificación y Abastecimiento (Capital Federal), Analista de Créditos, Cobranzas y Riesgo (Buenos Aires), Ingeniero de Proyectos IISS (Capital Federal) y Líder de Proyecto Situaciones Ambientales (Capital Federal). Esto evidencia que la compañía está realizando una amplia inversión en talento humano en múltiples áreas de su negocio, desde la producción hasta la administración y el cuidado ambiental.

En resumen, YPF está reforzando sus equipos técnicos y operativos en un momento de actividad intensa en Vaca Muerta y otras áreas de operación. Las vacantes publicadas apuntan a perfiles con experiencia comprobada en campos específicos como seguridad, monitorización en tiempo real y gestión de proyectos industriales.

Junto con la oferta de un paquete de beneficios atractivo y un proceso de postulación digitalizado, estas búsquedas representan una oportunidad importante para profesionales del sector energético que busquen desarrollarse en una de las empresas más grandes del país. Se recomienda a los interesados estar atentos a los canales oficiales de la compañía para postularse dentro de los plazos establecidos





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