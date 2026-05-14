YPF Black redefine la experiencia de los clientes en Nordelta

La nueva YPF Black de Nordelta redefine la experiencia de los clientes al ofrecer una estación de servicio que combina instalaciones nobles, mobiliario de calidad y una terraza para comer, descansar o trabajar. Además, incorpora tecnología de primer nivel y una propuesta gastronómica con hamburguesas de alta calidad y café de especialidad.

Una estación de servicio deja de ser una estación de servicio , cuando todo invita a quedarse. Las instalaciones, el olor a café de especialidad , la luz cálida del interior y el mobiliario cuidado generan la misma sensación que la de un buen restaurante o una tienda de diseño.

Eso pasa en la nueva YPF Black de Nordelta, un lanzamiento que redefine la experiencia de los clientes y marca un punto de inflexión en la historia de la compañía. La estación está a la altura de las mejores del mundo. La ambientación fue trabajada en cada detalle: materiales nobles, mobiliario de calidad, una terraza donde los clientes pueden sentarse a comer, descansar o trabajar.

Todo fue pensado para que la parada en la estación no sea un trámite, sino una experiencia





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