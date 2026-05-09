Young man with Down Syndrome graduates from UNRN as Veterinary Assistant

Hilario, a young man with Down Syndrome, graduated from the University National of Río Negro (UNRN) as an Auxiliary Practice Veterinary, marking a significant milestone in his life.

Me recibí. Con esa leyenda sobre un colorido marco, Hilario se tomó la clásica fotografía a las puertas de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), de donde egresó como Auxiliar de Práctica Veterinaria, en la sede de Choele Choel de esa casa de estuidos.

Oriundo de Río Colorado, localidad rionegrina conocida como ‘el portal de la Patagonia’, este joven con Síndrome de Down inició sus estudios universitarios dos años atrás y ahora pudo ver cumplido su sueño. Desde siempre, mientras cursaba estudios primarios en la Escuela 256 y secundarios en el Instituto Gustavo Martínez Zuviría, sostuvo su deseo de ser veterinario y fue su madre, María José, quien lo impulsó a iniciar los estudios y así cumplir con su ansiado objetivo.

‘Los animales siempre le encantaron. Yo soy muy bichera y tomó esa parte mía. En casa siempre tuvimos perro y gato’, comentó ella al diario Río Negro, que da cuenta de esta historia de superación.

En ese sentido, dijo que ‘cuando estaba en cuarto año, su técnico de Apoyo Educativo me comentó que existía la posibilidad de que siga estudiando en la Universidad Nacional de Río Negro’, por lo cual se anotó y durante dos años viajó junto a su familia desde Río Colorado a Choele Choel, recorriendo esos 140 kilómetros de distancia hasta tres veces por semana para cumplir con las prácticas, con otros dos días de clases virtuales desde el hogar. La última materia que cursó fue ‘Práctica Hospitalaria’, en la que brindaba atención a los animales que llegaban a la universidad y tras aprobarla, Hilario recibió su diploma el 4 de mayo último, el mismo día de su cumpleaños número 22.

Ya se incorporó al equipo de trabajo de los médicos veterinarios de la clínica Río de su ciudad natal, donde acompaña las tareas de atención a pequeños animales.

‘Brinda asistencia al médico veterinario a cargo en la recepción de pacientes, en la exploración clínica de pacientes, la ejecución de métodos complementarios e indicación de tratamientos para los pacientes’, explicaron al citado diario desde la Facultad de Ciencias Médicas, donde se estudia Veterinaria. Además contaron que Hilario realizó un trayecto formativo llamado ‘Diplomatura Universitaria Orientada en Prácticas vinculadas a las Ciencias Veterinarias’, que tiene una duración de dos años y está diseñada ‘en forma personal para cada persona con discapacidad’.

‘Este trayecto formativo no es un título de grado sino una certificación de saberes. Se arma en el marco de la carrera de grado que es Medicina Veterinaria. Esto quiere decir que Hilario cursó siempre con otros estudiantes que estaban haciendo la carrera’, destacó Natalia Visotsky, coordinadora de Asistencia Pedagógica de la UNRN en General Roca, quien parte del equipo que acompaña a estudiantes con discapacidad desde Choele Choel hasta Cipolletti.

En el caso de la diplomatura que se diseñó para Hilario, destacó que ‘promueve el abordaje de aspectos nodales de la carrera Medicina Veterinaria’, priorizando contenidos vinculados a orientaciones en salud animal –medicina de pequeños y grandes animales y producción animal.

‘Se busca el desarrollo de competencias prácticas para acompañar la tarea profesional de médicos veterinarios en la producción animal y en la promoción de una salud. De esta manera, se promovió la adquisición de herramientas y procedimientos para auxiliar a los profesionales del área en contextos de la práctica clínica’





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