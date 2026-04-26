Yiya Murano: Un documental revela los secretos de 'La envenenadora de Monserrat'

Un nuevo documental explora la vida y los crímenes de María Bernardina Bolla Aponte de Murano, alias Yiya Murano, una de las asesinas más infames de la historia argentina. La producción combina investigación exhaustiva, testimonios clave y recreaciones ficcionales para ofrecer una mirada profunda a la figura de 'La envenenadora de Monserrat'.

La figura de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, conocida como Yiya Murano , es descrita por uno de los entrevistados como alguien que cometió el peor crimen contra la argentinidad: traicionar y asesinar a sus amigas.

Este documental, 'Yiya Murano: Muerte a la hora del té', que se estrenó recientemente en plataformas de streaming, reconstruye la vida de una de las mayores asesinas en la historia de Argentina. La producción combina recreaciones ficcionales con un análisis detallado del expediente judicial, revelando un lado desconocido de la criminal que falleció el 26 de abril de 2014 a los 83 años.

El director, Alejandro Hartmann, y la productora, Vanessa Ragone, exploran la figura de 'La envenenadora de Monserrat' y comparten el testimonio de su hijo, Martín Murano. Hartmann, conocido por la docuserie 'Carmel: ¿Quién mató a María Marta?

', buscó en esta ocasión un equilibrio entre la investigación exhaustiva y las recreaciones ficcionales para crear un documental con múltiples capas. La idea de investigar la vida de Yiya surgió del interés de Ragone en las estafas de los telares de la abundancia, donde mujeres estafaban a sus conocidas, un patrón que Yiya Murano ya había implementado.

La productora enfatiza que la criminalidad de Yiya fue una consecuencia de sus estafas, planteando la pregunta de si habría llegado a asesinar si no hubiera recurrido al engaño. El documental se estructura en torno a tres elementos clave: el testimonio del expediente judicial, las entrevistas con familiares de las víctimas, personal policial y el hijo de la criminal, y las recreaciones ficcionales.

Estas últimas se basan fielmente en las descripciones y detalles del expediente judicial, que Hartmann describe como un compendio de nueve cuerpos escritos de manera literaria y con descripciones cautivadoras. El estilo de las recreaciones evoca el género noir, influenciado por la descripción de Buenos Aires en la época por parte de Martín Murano en su libro 'Mi madre, Yiya Murano'.

Ragone destaca que el expediente judicial les permitió reconstruir la vida de Yiya de manera completa y auténtica, proporcionando una guía de trabajo sólida y evitando cualquier sensación de artificio. El testimonio de Martín Murano, quien siempre denunció el sufrimiento causado por su madre y escribió un libro al respecto, es particularmente impactante.

A pesar de las controversias que lo rodearon en el pasado, Hartmann expresa su creencia en la sinceridad de su testimonio y su valentía al intentar liberarse de la sombra de su madre





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