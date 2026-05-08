Yipio abandona Gran Hermano 2026 por voluntad propia y cuenta su verdad

La participante de Gran Hermano 2026, Yipio, ha abandonado el reality por voluntad propia y ha contado su verdad en un video grabado desde su casa en Uruguay. La mujer ha explicado por qué tuvo que abandonar el programa y cómo vive este difícil momento familiar.

Después de horas de incertidumbre y rumores, Yipio decidió contar su verdad tras abandonar la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) por voluntad propia. Desde su casa en Uruguay, grabó un video en el que explicó, con la voz entrecortada, por qué tuvo que abandonar el reality y cómo vive este difícil momento familiar.

Ya estoy en Uruguay, ya estoy en mi casa, comenzó diciendo. Apenas salió del reality, la producción la acompañó y le brindó asistencia terapéutica. Automáticamente tuve un psicólogo. Hicieron todo lo posible para que yo llegara lo más rápido, relató.

Llegó a Colonia cerca de las dos de la tarde, donde la esperaron sus amigos y su novio para evitar que viajara sola. La participante fue directa: Mamá está bien, pero hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Cuando ingresó a Gran Hermano, su madre estaba mejor, aunque ya atravesaba una depresión. En este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, le está costando caminar, detalló.

Su hija y su novio hicieron todo lo posible para cuidarla, pero la situación se complicó: Hubo un par de caídas, donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa. La prioridad, remarcó, siempre fue su familia. Cuando me avisaron que Mathi había dicho que me fuera, yo entendí lo de mamá.

Después salí y el psicólogo me dijo que era mi hija la que había pedido, que habló con ella y le pidió, por favor, que mamá saliera, contó conmovida. La ex Gran Hermano fue contundente sobre su decisión: Tengo que venir a solucionar esto, tengo que conseguir que mamá esté cuidada 100 por 100, que esté acompañada. No es fácil.

Reconoció que la situación la supera, pero que no tiene otra opción: Es mi deber como hija y es mi deber para estar bien yo también, porque no podría estar adentro de la casa sabiendo que mi madre está mal. Agradeció el esfuerzo de su pareja y de su hija, pero aclaró: Hay cosas que me toca encarar a mí, aunque de todo corazón Mathi ha tratado.

Su objetivo ahora es dejar a su madre bien cuidada y poder volver a la competencia con tranquilidad: Voy a hacer todo lo posible por solucionar y porque mi madre esté bien, para yo poder entrar de vuelta tranquila. En medio del torbellino emocional, la exparticipante se tomó un momento para agradecer a todos los que la apoyaron: Voy a seguir siendo parte del programa, porque estoy superagradecida a Telefe, a Kuarzo, a Gran Hermano, a Santi del Moro y a toda la gente que conlleva el programa, y superagradecida a toda la gente que me bancó.

Reconoció que la experiencia fue única y un loco tremendo, pero que la familia está primero: Creo que hay gente que me entenderá que siempre la prioridad es la familia. La standupera uruguaya aseguró que su madre no está grave, no se va a morir, pero que su salud se deterioró mucho en el último tiempo: Ya no camina igual, no quiere comer y está muchísimo más flaca.

Prometió afrontar la situación como siempre, con risas, y tratando de solucionar las cosas. Para cerrar, dejó un mensaje a sus seguidores: Gracias a todos por todo el apoyo, todo este tiempo, y les prometo que voy a tratar de seguir con todo. Los amo





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