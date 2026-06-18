Yazmín Jaureguy, la esposa del 'Colo' Barco, se convierte en la chica de tapa de la revista Gente

La modelo argentina Yazmín Jaureguy se convirtió en la chica de tapa de la revista Gente de Kansas City, en apoyo a su pareja Valentín 'Colo' Barco, quien debutó con la Selección Argentina.

La modelo argentina Yazmín Jaureguy , esposa del futbolista Valentín 'Colo' Barco , se convirtió en la chica de tapa de la revista Gente de Kansas City.

La modelo de 28 años y madre de Gemma, realizó una producción de moda estilo mundialista en apoyo a su pareja, quien debutó con la Selección Argentina. La producción fotográfica de Yazmín Jaureguy combinó la pasión por el fútbol con tendencias de moda, creando un estilo sporty chic que capturó todas las miradas.

La modelo se vistió con un short y una camiseta de la selección argentina, mientras que su outfit incluía un minivestido con brillos y un delicado bordado de pedrería y cristales plateados. La producción de moda también incluyó un estilo slingback en tonos blanco y celeste con cordones frontales, que simulaban ser el número ocho en el pecho junto al parche dorado de campeón del mundo.

La modelo finalizó su look con una media cola alta, mechones sueltos sobre la cara, ondas marcadas y aros argollas plateadas como accesorio principal





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