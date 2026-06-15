Yasin Ayari anota para Suecia en el Mundial 2026: gol, raíces tunecinas y marroquíes y mensaje de pertenencia

El jugador sueco de origen norteafricano Yasin Ayari marcó el 1-0 contra Túnez en el Mundial 2026 con un remate de larga distancia, celebrando con un gesto hacia sus raíces familiares mientras reafirma su compromiso con la selección europea.

El mediocampista sueco Yasin Ayari anotó el primer gol del partido en el minuto 38, colocando el balón en el ángulo superior derecho de la portería tunecina con un potente remate desde fuera del área.

Este tanto, que aba el marcador 1-0 a favor de Suecia en el Estadio Monterrey durante la fase de grupos del Mundial 2026, fue celebrado con euforia por sus compañeros y marcó un momento crucial en el encuentro. Aunque Ayari nació, creció y se formó futbolísticamente en Suecia, sus raíces familiares están en el norte de África: su padre es tunecino y su madre marroquí.

Por ello, su celebración incluyó un gesto simbólico de respeto hacia sus orígenes, señalando al cielo o mostrando una camiseta con la bandera de Túnez bajo la sueca, según reportes. Esta dualidad identitaria ha sido un tema recurrente en su trayectoria, ya que podría haber optado por representar a Túnez, nación de su padre, en el escenario internacional.

De hecho, la Federación Tunecina de Fútbol ha mostrado interés en él en el pasado, buscando aprovechar la diáspora europea para fortalecer a las Águilas de Cartago. Sin embargo, tanto Ayari como su entorno dejaron claro que su prioridad siempre fue Suecia. En declaraciones previas, el jugador expresó su deseo de "devolverle algo al país que lo cuidó", refiriéndose a la nación escandinava que le brindó oportunidades de desarrollo desde su infancia.

Su trayectoria en las categorías inferiores de la selección sueca y su consolidación en el fútbol profesional local reforzaron esa elección. Ahora, en su debut en una Copa del Mundo, su gol no solo busca impulsar a Suecia hacia la clasificación, sino que también envía un mensaje de pertenencia a la sociedad sueca, a pesar de sus raíces africanas.

Este tipo de casos son cada vez más comunes en el fútbol europeo, donde jugadores de segunda o tercera generación eligen representar al país que los vio nacer, contribuyendo a la diversidad de las selecciones nacionales. El partido contra Túnez, enmarcado en el Grupo F del torneo, tiene un valor estratégico vital para ambos equipos.

Para Suecia, sumar los tres puntos es fundamental para encaminarse hacia los octavos de final, mientras que Túnez busca revertir una historia de dificultades en Mundiales. La presencia de Ayari, con su particular trasfondo familiar, añade una capa narrativa interesante al duelo: por un lado, su gol podría ser un factor psicológicamente desmoralizador para los tunecinos, y por otro, su celebración refleja un puente entre continentes.

Expertos en fútbol internacional señalan que la diáspora africana en Europa está siendo clave para el desarrollo de varias selecciones del continente, y Túnez no es la excepción, ya que tiene numerosos jugadores con doble nacionalidad que podrían ser reclutados. En este contexto, la decisión de Ayari de jugar para Suecia no cierra completamente la puerta a un posible cambio en el futuro, aunque eso dependería de normativas de la FIFA y del interés de ambas federaciones.

Su actuación en este Mundial podría, de hecho, atraer miradas desde Túnez si no logra consolidarse en el equipo sueco a largo plazo





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