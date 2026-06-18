Yan Diomande escribe conmovedora carta a su hermana fallecida: "Me aseguraré de que sigas viva"

El futbolista marfileño Yan Diomande, de 19 años, publicó una emotiva carta dirigida a su hermana Roxane, quien murió envenenada a los 15 años. En el texto, el jugador que participa en el Mundial de Catar 2022 recuerda cómo ella siempre creyó en su futuro futbolístico y la considera su mayor apoyo. Diomande describe su dolor, el vacío tras la tragedia y revive anécdotas de su infancia en Abiyán. Su carrera, tras superar pruebas fracasadas en Europa y Estados Unidos, lo llevó a destacar en España y luego en la Bundesliga alemana, antes de debutar con su selección. La carta, un tributo íntimo, busca que el mundo recuerde el nombre de su hermana.

Yan Diomande , la joven estrella de la selección de fútbol de Costa de Marfil, ha publicado una conmovedora carta dirigida a su hermana Roxane, quien falleció trágicamente a los 15 años tras ser envenenada en una fiesta en su país.

En el texto, el futbolista de 19 años expresa su dolor, agradece a su hermana por ser su mayor apoyo y recuerda con cariño los momentos compartidos durante su infancia en Abiyán. Diomande relata cómo Roxane siempre creyó en su talento y profetizó que jugaría un Mundial, algo que él se tomaba como un sueño infantil mientras veía fútbol a escondidas en una casa donde a veces dormían 25 personas.

La carta, escrita porque no puede hablar del tema, es un tributo para que el mundo recuerde el nombre de su hermana y todo lo que significó para él. El jugador, que actualmente compite en el Mundial de Catar con su selección, describe el vacío que dejó su pérdida y cómo recién pudo llorar semanas después, al marcar su primer gol en España.

Su carrera ha sido meteórica: tras pruebas falladas en clubes de Inglaterra, Escocia y Grecia, encontró su lugar en el fútbol español, primero en el equipo que descendió y luego en otro donde brilló antes de dar el salto a la Bundesliga alemana, donde ha consolidado su nivel. A pesar de la fama, guarda memoria de sus humildes inicios, como cuando robaba papas con otros niños por hambre o dormía con sus primeras botas de fútbol.

Roxane, con su sabiduría infantil, ya era su agente y su confidente, recordándole a él y a sus amigos del barrio que debían seguir trabajando. La carta, llena de anécdotas íntimas como dibujar el número de Cristiano Ronaldo en una camiseta falsa o jugar con sandalias de plástico, es un retrato de amor fraternal que trascenderá la tragedia





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