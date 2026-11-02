Yago de la Cierva detalla logística y espiritualidad para la visita del Papa a Argentina

El experto Yago de la Cierva revela los detalles clave de la preparación logística y espiritual para la llegada del Papa a Argentina, Córdoba y Uruguay.

Los preparativos organizativos y espirituales para la llegada del Santo Padre a Argentina y Cordoba han entrado en su tramo final. El especialista español Yago de la Cierva ha analizado las claves de esta gira en La Voz en Vivo. De la Cierva coordinó previamente la visita del Pontífice a Espana en junio pasado.

La Logistica al Servicio de los Fieles

Yago de la Cierva brindó detalles sobre la compleja logística del viaje que incluirá tambien a Uruguay y Peru. En la entrevista, sostuvo que la efectividad del acontecimiento no se mide por la cantidad de asistentes. Para el experto, el exito de una visita es como cambia un pais y como cambia una iglesia despues de que haya venido el Papa.

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El organizador y coautor de un manual de eventos eclesiales explico que los aspectos operativos deben facilitar la vivencia de los fieles. Destaco que el acceso a agua, comida y sanitarios resulta indispensable para mantener la atencion en los discursos papales. La logistica esta al servicio y no sirve de nada que el Papa hable si la gente esta agotada o en mal estado.

Entrenamiento Intensivo de Equipos

A siete dias del inicio del itinerario, De la Cierva recomendo enfocar la labor en el entrenamiento intensivo de los equipos de voluntarios y coordinadores. Indico que la preparacion previa permitira resolver imprevistos sin colapsar las cadenas de mando. En la semana que queda es fundamental que formen muy bien a sus equipos.

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Los responsables locales no tendran tiempo de pedir auxilio a los de arriba y tendran que tomar decisiones por su cuenta. Esta directriz busca garantizar que cada detalle operativo funcione sin fallos durante la estancia pontificia. La experiencia anterior en Espana demuestra la importancia de esta autonomia operativa local.

Mensaje de Union Social y Politica

Al evaluar el clima politico de la region y la polarizacion imperante, el consultor remarco la orientacion del mensaje que transmitira el jefe de la Iglesia Catolica. Senalo que la cohesion social y la comun eclesial representan el eje central de su pontificado. El Papa viene a unir, no viene a separar.

Aunque parezca que le da la razon a unos u otros, busca que Argentina este muy unida, manifesto De la Cierva. Los discursos papales no se pronuncian de forma abstracta, sino que recogen las inquietudes expresadas previamente por las comunidades locales. Este metodo transforma cada intervencion en un dialogo directo con la sociedad receptora.

Apelacion a Lideres Politicos Argentinos

En relacion con el rol de los lideres politicos, De la Cierva apeló a deponer los enfrentamientos partidarios durante los dias de la visita. Recordó la experiencia de Espana, donde parlamentarios de diversas fuerzas politicas brindaron al Pontifice un aplauso de siete minutos. Si algun politico argentino me esta escuchando, le diria: dejen las batallas pequenitas y piensen en el futuro.

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Por ultimo, subrayó que las palabras del Santo Padre buscara rescatar momentos ejemplares de la historia nacional para proyectar el desarrollo futuro del pais. De la Cierva concluyó que la llegada del Papa constituye una oportunidad de reflexion colectiva para dirigentes y ciudadanos por igual. Es un trabajo artesanal segun los secretos de la restauracion de la Catedral de Cordoba previo a la llegada de Leon XIV.