El juez en cuestión, que forma parte de la lista de árbitros internacionales más consideradas de la FIFA, se desempeñará en esta ocasión como árbitro de la final del cupo principal de fútbol. Gracias a sus decisiones justas y duras, ha ganado la confianza de partidos con aplomo y discreción. Al tratarse de una final como esta, su presencia será determinante dada la 'guardia alta' en la previa del partido.

Yael Falcón Pérez se desempeñará como juez en la final del Clausura al Kempes, presentada hoy en vivo en ESPN. Adquiriendo la confianza de la AFA por sus duras y justas sanciones, Falcón Pérez se aliará con ninguno de los jueces designados para las semifinales.

La presencia del juez será significativa dada la 'guardia alta' en la previa del partido entre River y Rosario Central. Falcón Pérez estuvo presente en la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes (2-1), donde concedió un penal en contra y provocó la ira del resto de los espectadores. Anteriormente, en la final del Copa Argentina 2019, su equipo equipo del Chacho derrotó por 3-0 a Estudiantes con dobles tanto de Tomás Galván y Facundo Colidio





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