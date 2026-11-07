Xuxa como jurada en Es mi sueño 2027: Guido Kaczka busca figura internacional

Guido Kaczka y Kuarzo planean incorporar a Xuxa como jurada en Es mi sueño 2027, buscando un perfil internacional y generando altas expectativas para la programación de eltrece.

La productora Kuarzo, dirigida por Martín Etchegoyen, ha retomado con firmeza las negociaciones para sumar a Xuxa al jurado del ciclo Es mi sueño , conducido por Guido Kaczka en la señal eltrece. Este movimiento estratégico apunta a renovar el formato de la próxima temporada, prevista para el año 2027, y garantizar un atractivo de alcance global para la audiencia argentina.

La iniciativa busca elevar el perfil internacional de la mesa evaluadora, transformando la posible presencia de la estrella brasileña en uno de los ejes centrales de la programación de cara al próximo ciclo televisivo. La gestión comercial y creativa está enfocada en convencer a la artista de que forme parte del equipo de jurado, consolidando así un hito mediático importante.

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Negociaciones complejas y presupuesto elevado

Según trascendió durante el año actual, ya existieron primeros contactos para evaluar la viabilidad de la incorporación de Xuxa, aunque los resultados no fueron los esperados en su momento. Las conversaciones se estancaron debido a la dificultad de conciliar su agenda actual y las exigencias económicas asociadas a su contratación, las cuales representan un desafío significativo para la productora.

Martín Etchegoyen hizo referencia directa al presupuesto sustancial que demandaría contar con una figura de la trayectoria y el reconocimiento mundial de Xuxa. A pesar de estos obstáculos financieros y logísticos, la intención de Kuarzo es volver a intentar la negociación con el objetivo específico de concretar su participación para la próxima edición del certamen.

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Renovación del jurado y estrategia de talento

La incorporación de la presentadora implicaría un cambio estructural importante en la mesa evaluadora del programa. En la edición actual, el ciclo cuenta con un equipo integrado por Kevin y otros reconocidos referentes de la música y el espectáculo local, los cuales han mantenido un equilibrio entre la crítica especializada y la conexión con el público.

El formato ha demostrado una capacidad de adaptación notable, modificando su propuesta y apostando por distintos perfiles de participantes a lo largo de su historia. En una primera etapa, el programa se centró en talentos desconocidos que buscaban su primera gran oportunidad en la televisión, mientras que en la temporada actual también incorporó figuras establecidas del ambiente artístico argentino.

Oportunidad única para la producción nacional

Para la temporada 2027, la producción tendría como objetivo principal sumar una personalidad de reconocimiento internacional que aporte un valor agregado adicional al formato. La posible llegada de Xuxa coincide con un momento especial en su carrera, ya que la conductora brasileña se encuentra realizando una gira de despedida por distintos estadios de Brasil, lo cual abre nuevas posibilidades logísticas.

La presencia planificada de Xuxa en Argentina durante el tramo final de su gira podría facilitar eventuales reuniones presenciales con la producción de Kuarzo. Este contacto directo abriría la puerta a su participación en el ciclo, aprovechando la proximidad geográfica y la disponibilidad temporal durante su visita al país.

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Nostalgia y legado en la televisión argentina

Xuxa mantiene una relación particular y profunda con varias generaciones de espectadores argentinos, un legado que trasciende su carrera actual. Durante la década del noventa, su desembarco en la televisión local, con sus programas en Telefe y Canal 13, provocó un fenómeno popular masivo que modificó el panorama de la parrilla semanal.

Las canciones, los juegos interactivos, la estética de su nave espacial y las recordadas Paquitas formaron parte de una etapa muy significativa de la televisión infantil en el país. Por esta razón, su eventual regreso a un programa de entretenimiento tendría un potente componente nostálgico para quienes crecieron siguiendo sus emisiones, sumando una capa emocional extra al proyecto.

Próximos pasos y confirmación pendiente

La noticia sobre la incorporación de Xuxa no está confirmada formalmente y las conversaciones dependerán estrictamente de que puedan compatibilizarse las agendas de la artista y las condiciones económicas acordadas. Ambas variables son determinantes para dar el visto bueno final a la integración del jurado.

De concretarse el acuerdo, la llegada de la presentadora podría convertirse en una de las apuestas más destacadas y estratégicas de eltrece para la temporada 2027, marcando un antes y un después en la historia del certamen musical más longevo del circuito nacional.