xStocks: La nueva opción para invertir en acciones globales desde Argentina

Los xStocks, tokens que replican el valor de acciones y ETFs de EE.UU., llegan a Argentina a través de Bitso, ofreciendo una alternativa accesible y simplificada para inversores locales.

El mercado financiero argentino se expande con la introducción de xStocks, tokens que replican el valor de acciones y ETFs globales cotizados en EE. UU.

, disponibles a través de Bitso. Desarrollados por Payward, estos tokens permiten a los inversores argentinos acceder a empresas como Apple, Nvidia, Tesla y al ETF del S&P 500 sin la necesidad de abrir cuentas en el extranjero ni someterse a los complejos procesos de verificación asociados. Bitso facilita el acceso directo a los mercados globales a través de su plataforma existente, eliminando intermediarios y simplificando los flujos de trabajo.

Esta iniciativa se alinea con la tendencia global de tokenización de activos del mundo real (RWA), que ha ganado impulso en los mercados de capitales internacionales. Cada xStock refleja el precio de su activo subyacente en una proporción de uno a uno y está respaldado por dicho activo. La custodia del colateral se realiza a través de una integración con Kraken, ya que los xStocks son tokens emitidos en la red Solana.

Es crucial comprender que los xStocks no confieren propiedad directa sobre las acciones subyacentes; son instrumentos derivados que ofrecen exposición económica al precio de la acción, con liquidaciones en stablecoins (USDC o USDT) en lugar de dólares tradicionales. Esto implica que los inversores no tienen derechos de voto, ni reciben dividendos, ni poseen la titularidad de la empresa.

Sin embargo, el instrumento proporciona acceso a las fluctuaciones de precios con ventajas operativas sobre los métodos tradicionales. La inversión mínima es de tan solo cinco dólares, y las posiciones pueden fraccionarse, eliminando la barrera del precio completo de una acción. A diferencia de los Cedears, que operan en pesos y requieren una cuenta comitente, los xStocks operan sobre la infraestructura blockchain y se liquidan en moneda digital.

La popularidad de este producto se debe a la histórica búsqueda de refugio en el dólar y en activos internacionales por parte de los argentinos, dada la volatilidad económica local. El mercado de criptomonedas y stablecoins en Argentina es particularmente robusto, y existe una demanda constante de instrumentos dolarizados y de fácil acceso. Los xStocks compiten con los Cedears, ofreciendo una alternativa a través de aplicaciones de criptomonedas y la infraestructura de activos digitales ya establecida.

Como con cualquier inversión, es importante considerar los riesgos. En esta etapa inicial, los tokens no son transferibles a billeteras externas, lo que limita la gestión de la posición a la plataforma Bitso.

Además, al liquidarse en stablecoins, existe exposición al riesgo de contraparte del emisor del token y de la plataforma. La regulación de estos productos en Argentina aún está en desarrollo, y su encuadre legal requiere atención, especialmente para inversores con grandes capitales.

No obstante, para pequeños ahorristas que ya utilizan plataformas cripto y desean exposición a las grandes empresas tecnológicas sin abrir una cuenta de bróker, esta propuesta simplifica significativamente el proceso. El mercado de activos tokenizados se consolida como un segmento dinámico dentro del ecosistema cripto-financiero, alcanzando una capitalización total de u$s 16.200 millones en marzo, con un crecimiento mensual del 8,9%, según CoinDesk Data.

Esta tendencia indica que la tokenización de activos del mundo real ha dejado de ser una idea emergente para convertirse en un mercado en expansión sostenida, con los instrumentos de renta fija liderando el camino





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