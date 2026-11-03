Xiaomi presenta REDMI Note 17 en Argentina con baterías de larga duración

Xiaomi lanzó la serie REDMI Note 17 en Argentina. Nuevos teléfonos con baterías superiores y electrodomésticos Mijia para el ecosistema local.

La corporación tecnológica china Xiaomi dio a conocer en el mercado argentino la nueva familia REDMI Note 17, marcando un punto de inflexión en su oferta de dispositivos móviles locales. Este lanzamiento incluye no solo una renovación significativa en la gama de teléfonos inteligentes, sino también la entrada formal de electrodomésticos inteligentes y accesorios de audio en el catálogo nacional. La estrategia se centra en potenciar la autonomía energética y la robustez física de los equipos, respondiendo a las demandas del consumidor actual.

Batería de silicio-carbono y resistencia certificada

El modelo insignia de esta generación, el REDMI Note 17 Pro Max 5G, destaca por integrar una batería de silicio-carbono con una capacidad récord de 9210 mAh. Este componente, combinado con un sistema de carga rápida de 100 W, promete ofrecer hasta tres días de autonomía según las estimaciones de Xiaomi. La vida útil de la batería está diseñada para mantener al menos el 80% de su capacidad original tras 1600 ciclos de carga, lo que equivale aproximadamente a seis años de uso bajo condiciones de prueba estándar.

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En el ámbito de la durabilidad física, tanto el REDMI Note 17 Pro Max 5G como el REDMI Note 17 Pro 5G han obtenido las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Estas normas acreditan niveles excepcionales de protección contra el polvo y el agua. Además, ambos dispositivos recibieron la certificación de cinco estrellas TÜV SÜD Titan Quality, avalando su resistencia y durabilidad ante pruebas rigurosas de estrés.

Especificaciones técnicas y diferencias entre modelos

El REDMI Note 17 Pro Max 5G equipa un procesador Snapdragon 6 Gen 5, 8 GB de memoria RAM y la ya mencionada batería de 9210 mAh con carga de 100 W. En contraste, el REDMI Note 17 Pro 5G utiliza un chip Snapdragon 6s Gen 4, incluye 6 GB de RAM y cuenta con una batería de 8340 mAh que soporta carga rápida de 67 W. Ambas versiones comparten 256 GB de almacenamiento interno y una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz.

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Las diferencias también son evidentes en el sistema fotográfico y la conectividad. Si bien ambos modelos comparten una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y un sensor ultra gran angular de 8 MP, el Pro Max incorpora una cámara frontal de 32 MP frente a los 16 MP del modelo Pro, permitiendo además la grabación de video en 4K. En términos de conexión, el dispositivo premium ofrece Wi-Fi 6 y Bluetooth 6.0, superando al estándar que cuenta con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.1.

Expansión del ecosistema con electrodomésticos Mijia

El evento de lanzamiento no se limitó a los teléfonos móviles, sino que marcó la entrada de productos del hogar inteligente bajo la línea Mijia. Se presentó el lavasecarropas Mijia Front Load Washer Dryer Pro, con una capacidad de carga de 10 kilos y un precio de lanzamiento de $ 999.999. Junto a este, llegó la heladera Mijia Refrigerator Side-by-Side, con un volumen de 621 litros, disponible por $ 1.499.999.

Esta diversificación forma parte de la estrategia corporativa de Xiaomi para desarrollar un ecosistema digital integrado que abarque desde la comunicación hasta el entretenimiento y el hogar. Complementando esta oferta, se introdujeron los auriculares REDMI Headphones Neo en el color Mist Blue, con un costo de $ 109.999. Esta línea de productos busca consolidar la presencia de la marca más allá del segmento de smartphones.

Precios de lanzamiento y disponibilidad inmediata

Los nuevos teléfonos de la serie REDMI Note ya están disponibles desde este lunes en los puntos de venta autorizados. Xiaomi estableció los siguientes precios de lanzamiento: $ 1.699.000 para el REDMI Note 17 Pro Max 5G, $ 1.299.000 para el REDMI Note 17 Pro 5G y $ 1.049.000 para el modelo base REDMI Note 17 5G. La serie REDMI ha vendido más de 500 millones de unidades a nivel global, lo que posiciona a esta nueva generación como clave para reforzar la cuota de mercado en la gama media argentina.