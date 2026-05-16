Xi Jinping y Donald Trump en una cumbre: dos formas de entender la relación entre las superpotencias

La cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump mostró dos perspectivas diferentes de la relación entre las superpotencias. Trump se centró en un G-2, mientras que Xi propuso una estabilidad estratégica constructiva.

La cumbre mostró dos formas de entender la relación entre las superpotencias: mientras Trump volvió a imaginar un ' G-2 ', Xi intentó instalar una ' estabilidad estratégica constructiva ' Xi Jinping llevó a Donald Trump a los jardines secretos de Zhongnanhai , un antiguo sitio imperial que hoy es epicentro del poder del régimen comunista.

Mientras caminaban bajo la sombra de árboles milenarios, un micrófono abierto captó una pregunta de Trump: 'Recibe a muchos líderes aquí?

'. Xi, con la calma de alguien que cree que el tiempo juega a su favor, le respondió: 'Muy raramente... Putin ha estado aquí'. Trump le gusta sentirse especial y Xi lo sabe.

Pero la pompa con la que Pekín recibió al presidente norteamericano, que hasta incluyó una interpretación del clásico trumpista YMCA en el aeropuerto, no estaba solo destinada a halagar a su visitante. Con sus coreografías diplomáticas China transmite mensajes, y esta vez quiso demostrarle al mundo que, a diferencia de la anterior visita de 2017, era un encuentro de iguales.

Xi logró algo por lo que los líderes chinos han estado trabajando durante décadas: traer a un presidente estadounidense a Pekín como un par indiscutido. Algo considerado una buena noticia para analistas que temían que Trump hiciera concesiones por llegar en un momento de fragilidad. Pero sirvió para mostrara cómo los líderes de las dos superpotencias miran su relación bilateral.

Trump dejó atrás su enfoque hostil y volvió a hablar ante los periodistas de un 'G-2', mientras que Xi intentó instalar la idea de una fase de 'estabilidad estratégica constructiva'. Son los dos grandes países. Yo lo llamo el G-2. Este es el G-2', dijo Trump en una entrevista con Fox News, cuando todavía estaba en Pekín.

Un concepto que se ajusta a su rechazo de la diplomacia multilateral. Una lógica centrada en resultados inmediatos: compras de aviones Boeing, exportaciones de soja o 'acuerdos comerciales fantásticos', como festejó Trump en el vuelo que lo llevaba de regreso a Washington. A Xi Jinping la idea del G-2 no le entusiasma, porque excluye a aliados de peso que quiere mantener cerca como Rusia.

En cambio, la agencia estatal Xinhua publicó que el nuevo concepto que rige las relaciones es la. Pero Xi podría caer en su propia trampa si cree que Estados Unidos realmente está en suficiente declive como para que China se arriesgue a una guerra. El especialista en riesgo global Ian Bremmer planteó que la dinámica actual no encaja del todo en la 'trampa de Tucídides'





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