Xi Jinping visita Corea del Norte para reafirmar la influencia china y buscar un nuevo nivel en las relaciones bilaterales

El presidente chino, Xi Jinping, realizó una visita de Estado a Pyongyang, su primera en siete años, con el objetivo de reforzar los lazos con Corea del Norte y proyectar la influencia de China en el noreste de Asia. La visita ocurre en un contexto de sanciones internacionales y competencia estratégica con Estados Unidos, y busca equilibrar los intereses económicos de ambos países mientras se maneja el tema nuclear.

El mandatario chino, Xi Jinping , realizó una visita de Estado a Pyongyang el lunes, marcando su primer viaje a Corea del Norte en siete años.

Esta visita busca reafirmar la influencia única de China sobre su vecino asiático y elevar las relaciones bilaterales a un "nuevo nivel", según analistas. El líder chino fue recibido con una ceremonia de bienvenida que incluyó una guardia de honor de las tres ramas del Ejército norcoreano, vítores y una alfombra roja flanqueada por soldados, en imágenes difundidas por medios estatales chinos.

La visita se produce en un contexto geopolítico complejo, con Xi buscando consolidar la posición de China como líder en el noreste de Asia en medio de las competencias estratégicas con Estados Unidos. Además, este año se cumplen 65 años del tratado de defensa mutua entre ambos países, un hito que subraya la histórica alianza.

Expertos señalan que China ha evitado aplicar plenamente las sanciones de la ONU contra Corea del Norte y ha proporcionado un apoyo económico crucial, como envíos de arroz y fertilizantes, la reanudación del turismo organizado chino y proyectos económicos conjuntos. Paralelamente, China ha priorizado la cooperación con Rusia, como se vio con la reciente visita de Putin a Pekín, y se espera que Xi se reúna con Trump en septiembre, una gestión en la que la alianza con Corea del Norte podría darle ventaja.

Sin embargo, para Kim Jong Un, la prioridad es el levantamiento de las sanciones internacionales, y la visita ofrece una plataforma para presionar en ese sentido. Aunque ambos líderes hablaron de desnuclearización, China evitó mencionarla explícitamente en sus comunicados, y la hermana de Kim, Yo-jong, reiteró que el programa nuclear es un "derecho soberano" de Pyongyang.

Analistas indican que la estrategia regional de China se beneficia de un Estado tapón estable, fuertemente armado y alineado, lo que explica su apoyo pese a las tensiones nucleares. La visita también busca revivir lazos económicos y diplomáticos, aunque los detalles concretos fueron escasos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la atención está puesta en el posible impacto de este acercamiento en las negociaciones futuras sobre la península coreana, especialmente tras el fracaso de las cumbres previas entre Washington y Pyongyang.

En el plano interno norcoreano, Kim mostró recientemente una nueva planta para producir insumos nucleares, un recordatorio de su compromiso con el programa atómico. La visita de Xi, por tanto, es un gesto estratégico que combina simbolismo histórico, pragmatismo económico y un mensaje claro a Washington sobre la influencia de Pekín en la región. En las calles de Pyongyang, banderas de ambos countries decoraron la ciudad, en una demostración de la cercanía entre los regímenes.

Este viaje refuerza la narrativa de una alianza inquebrantable, pero también expone las tensiones entre los intereses de Pekín y Pionyang, especialmente en materia nuclear. Para China, mantener a Corea del Norte como aliado es clave para su seguridad periférica y su proyección de poder, mientras que para Corea del Norte, el respaldo chino es vital para su supervivencia económica y política.

La visita, aunque breve, estuvo cargada de significados y sentó las bases para una cooperación más estrecha en un momento de incertidumbre global





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