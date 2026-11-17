Líderes de México, Perú y Chile se reúnen con Xi Jinping en Shenzhen. Se espera el histórico encuentro trilateral entre Xi, Trump y Putin durante el Foro APEC 2024.

La ciudad china de Shenzhen se posicionó como el epicentro diplomático global al albergar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento marcado por la expectativa de un encuentro trilateral sin precedentes entre los mandatarios Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, programado para el próximo jueves. Esta cita histórica ocurre en el contexto de la 33.ª edición del foro, que se desarrolla del 18 al 19 de noviembre bajo el lema "Promover la prosperidad compartida y ganar juntos el futuro".

Reuniones Bilaterales en Shenzhen con Líderes Latinoamericanos

Antes de la ceremonia de apertura, los mandatarios de América Latina que participan en este ciclo tuvieron espacios de diálogo directo con el presidente chino Xi Jinping. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la presidenta de Perú, Keiko Fujimori; y el presidente de Chile, José Antonio Kast, fueron los principales actores de estos intercambios bilaterales. Durante la jornada, Xi Jinping afirmó explícitamente que su país está dispuesto a colaborar con las naciones de América Latina y el Caribe para inyectar mayor certidumbre en la paz y el desarrollo de la región, estableciendo a la cooperación como el eje central de la diplomacia china ante la complejidad internacional.

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Estrategias de Cooperación y Perspectivas Económicas de México

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión clave con Xi Jinping donde se discutieron colaboraciones estratégicas en sectores prioritarios como la ciencia, la tecnología, la agricultura y las energías limpias. El líder chino subrayó la importancia de elevar las relaciones entre China y México a un nivel superior como parte fundamental de las estrategias de desarrollo y para potenciar la fuerza colectiva del sur global frente a un panorama internacional volátil. Sheinbaum, por su parte, destacó la predisposición de México para impulsar acuerdos multilaterales alineados con la visión china.

Durante su intervención, la mandataria mexicana advirtió que el desarrollo y la prosperidad de una nación no pueden lograrse a costa de la caída o el estancamiento de otra, exigiendo cooperación genuina para alcanzar una prosperidad compartida. Señaló que México está demostrando que existe un camino distinto al tradicional y abogó por un intercambio justo a nivel global. Sheinbaum afirmó que en un mundo interconectado, la cooperación, el comercio, la inversión y el intercambio de conocimiento deben fortalecer las capacidades de todas las economías, pues el desarrollo solo alcanza su verdadera grandeza cuando se convierte en bienestar para todas las personas.

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Posiciones Divergentes y Diálogos con China de Chile y Perú

El presidente chileno José Antonio Kast adoptó un discurso diferenciado, cuestionando la noción de "desarrollo sostenible" y argumentando que un país que no crece no puede hablar de desarrollo. Kast pidió la flexibilización de los controles de protección ambiental para fomentar la inversión privada, sosteniendo que la certeza jurídica es la política ambiental más efectiva y que cada proyecto retrasado por permisos es energía limpia que no llega. Sin embargo, en su encuentro con Xi Jinping, Kast aseguró que desarrollar la cooperación con China es un consenso en Chile y que su gobierno colaborará para salvaguardar el multilateralismo y el libre comercio, manteniendo invariablemente la política de una sola China.

Por su parte, la presidenta peruana Keiko Fujimori expresó su admiración por los logros económicos y sociales del gobierno del Partido Comunista de China y reafirmó la adhesión firme de Perú al principio de una sola China. Este diálogo se enmarca en la profunda dependencia comercial bilateral, donde China ha sido el mayor socio comercial y destino de exportaciones de Perú durante 12 años consecutivos. La relación se reforzó hace dos semanas con la oficialización del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio, consolidando los lazos económicos entre ambas naciones.

Impacto Geopolítico y Próximos Pasos en la Agenda APEC

El escenario se prepara para un choque diplomático de alto impacto con el encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, el primero de su tipo en la historia. La presidencia chilena también participará en la Cumbre de Ejecutivos Empresariales, donde se congregan a más de 2000 políticos y empresarios de 21 economías de APEC y 13 invitadas, incluyendo potencias como Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza. El 18 de noviembre, Sheinbaum tendrá un encuentro previsto con Donald Trump, aunque anticipó que será muy breve y servirá principalmente como un saludo protocolar.