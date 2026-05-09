Xeneize le mete el acelerador a Huracán en Bombonera y se lleva el 1-0

El Xeneize presionó al Huracán cerca de su arco, forzando la pérdida de Milton Delgado y aprovechando al máximo para poner el tempranero 1-0 en la Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda pagó muy caro el error, pero siguió metido en partido.

El Xeneize presionó al Huracán cerca de su arco, forzando la pérdida de Milton Delgado y aprovechando al máximo para poner el tempranero 1-0 en la Bombonera .

El duelo entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura aún no había llegado a tomar forma cuando una salida fallida desde el fondo del local le permitió una recuperación alta a Leonardo Gil y, enseguida, una sensacional atajada de Galíndez contra Boca: manotazo, palo y ¡con la cabeza! para salvar a Huracán. La presión surtió efecto y el mediocampista recuperó rápido, enganchó para su pierna derecha (es zurdo) y sacó un remate rasante para adelantar a los de Parque Patricios.

Paredes no había podido acercarse a recibir y por eso fue el pibe Delgado quien se arrimó hasta la área, y por eso no encontró un pase rápido. La tuvo un segundo de más y Gil realizó el quite que luego terminaría en su propio gol. El equipo de Claudio Úbeda pagó muy caro el error, pero siguió metido en partido.

El trámite del juego tomó una tendencia clara desde los 5 minutos y el Globo apuesta más que nunca a una contra





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