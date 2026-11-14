X Más ESI celebra 20 años de ley con reclamos por presupuesto

El Movimiento Federal Por Más ESI reunió a docentes y familias en el Parque Chacabuco para conmemorar dos décadas de la Ley Nacional ESI y denunciar la falta de fondos estatales.

La conmemoración de los veinticinco años de sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral marcó el eje central de la celebración realizada el pasado sábado por la tarde. El evento, organizado por el Movimiento Federal Por Más ESI, tuvo como escenario principal el Parque Chacabuco, ubicado en la intersección de la Avenida Asamblea y Emilio Mitre. Esta actividad reunió a docentes, familias y miembros de la comunidad educativa en un espacio público destinado a reflexionar sobre el estado actual de la implementación educativa.

Actividades y denuncia sobre recursos insuficientes

A partir de las 15:00 horas, se habilitaron diversos stands y estaciones para el público asistente. La jornada se caracterizó por una radio abierta donde participaron personas sentadas en el césped, incluyendo estudiantes del postítulo de ESI del Instituto Joaquin V. Gonzalez, padres y autoconvocados. Este formato sirvió como plataforma principal para denunciar la ausencia de presupuesto e iniciativas oficiales necesarias para lograr una aplicación exitosa de la normativa educativa en las instituciones escolares.

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Legisladoras criticon discursos políticos y falta de remuneración

La legisladora y docente María Bielli, perteneciente al bloque Fuerza Buenos Aires, señaló que los docentes enfrentan dificultades estructurales para ejercer la ESI. A pesar de que la educación sexual integral ya está institucionalizada en la Ciudad, Bielli argumentó que la figura del referente ESI debe ser remunerada para garantizar una dedicación plena y exclusiva. Esto permitiría aplicar la normativa de manera transversal en todas las escuelas sin sobrecargar la carga laboral del personal docente.

La legisladora Delfina Velázquez, también del bloque Fuerza Buenos Aires, amplió la crítica hacia el discurso político vigente. Velázquez destacó la contradicción entre la implementación educativa y los comentarios vinculados a la diversidad con temas delicados por parte del presidente y la vicejefa del gobierno de la Ciudad. Estas declaraciones, según afirmó la legisladora, tienen repercusiones reales en la vida cotidiana de las personas y generan un clima hostil para la aplicación de derechos.

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Impacto en jóvenes y cifras de violencia de género

Delfina Velázquez mencionó específicamente la cifra de 39 femicidios ocurridos en octubre y el ataque coordinado en manada contra mujeres trans en los Bosques de Palermo como ejemplos de la realidad social. La legisladora advirtió que, aunque se aprueban iniciativas legislativas en la ciudad de Buenos Aires, cada año se reduce más el presupuesto para su implementación. Esta dinámica equivale, a su juicio, a una forma tácita de derogar leyes al privarlas de los recursos necesarios para existir.

Estudiantes como Alison, de quinto año en la Escuela N° 21 "René Favaloro", y su compañera Melina, de primer año, organizaron mesas con juegos de temática ESI. Utilizando viñetas de historieta dibujadas a mano, los participantes debían identificar situaciones con consentimiento mutuo para abrir diálogos sobre prevención. Esta dinámica permitió a los jóvenes interactuar directamente con docentes y acompañantes en un entorno educativo participativo.

Posición del movimiento docente y enfoque inclusivo

Ana María Suppa, docente feminista y referente del Movimiento X Más ESI Ciudad, explicó que celebran los 20 años de la ley nacional aunque advierten sobre retrocesos significativos. Suppa señaló que la educación sexual integral ha sido un blanco específico de ataques, motivando la presencia en las calles. Mencionó que los docentes se capacitan por propia voluntad ante la falta de programas gubernamentales porteños, reforzando la demanda estudiantil por una educación integral.

El deporte también estuvo presente a través del club Norita FC, dedicado a honrar a Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Tamara Haber, jugadora del equipo, defendió la inclusión en el fútbol y la soberanía del cuerpo como principios compartidos con la ESI. El espacio deportivo sirvió para visibilizar la historia de las mujeres en el campo y promover la autonomía personal a través del juego colectivo.