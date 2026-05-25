Wolf Alice's guitarist recalls hectic Glastonbury experience

The guitarist of the band Wolf Alice shares his experience of the hectic Glastonbury festival in 2022, where they had to scramble to make it to the UK due to flight cancellations and a busy schedule.

Seguir en 2022, después de dos años de ausencia a causa de la pandemia, el festival de Glastonbury hizo un regreso triunfal con una programación que buscaba estar a la altura de la celebración por sus 50 años de historia.

En la primera de sus jornadas, tenía un lugar envidiable en la programación del escenario principal, justo antes de Robert Plant & Alison Krauss, Sam Fender y Billie Eilish, pero una agenda sobrecargada casi le impide a la banda londinense ser parte del evento.

"Cometimos la estupidez de aceptar telonear un show de Halsey en el Hollywood Bowl la noche anterior. Tocamos, nos fuimos al aeropuerto y cuando llegamos habían cancelado casi todas las salidas", recuerda hoy el guitarrista. Los músicos y su staff pasaron toda la noche en vela evaluando posibilidades hasta que una compleja triangulación de vuelos los depositó en suelo británico con nulo margen para el error.

"Aterrizamos a las 11 de la mañana y nuestro show era a las 4 de la tarde, así que nos subimos a una camioneta y salimos volando por la autopista. Cuando empezamos a llegar al lugar había gente cony motos con sirenas escoltándonos", completa Oddie sobre una anécdota que se volvió graciosa con el paso del tiempo pero que en el momento fue estresante.

"Lo peor es que tocamos y al rato nos tuvimos que ir porque al otro día teníamos un show con Harry Styles en Hamburgo", remata





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