WhatsApp en iPhone estrena diseño Liquid Glass exclusivo de iOS 26

WhatsApp para iPhone se actualiza con un rediseño completo basado en Liquid Glass de iOS 26, introduciendo transparencias y esquinas redondeadas en toda la interfaz. La novedad se despliega gradualmente.

WhatsApp ha introducido una actualización significativa y exclusiva para los usuarios de iPhone, la cual representa una mejora muy esperada. Esta novedad, que se venía probando en un círculo limitado de usuarios desde hace algunos meses, ahora comienza a desplegarse de manera más amplia.

La característica principal de esta actualización es una adaptación completa de la interfaz de la aplicación, que ahora se alinea con los principios del diseño Liquid Glass de iOS 26, el lenguaje de diseño introducido por Apple el año pasado para sus sistemas operativos. Como su nombre lo indica, Liquid Glass se distingue por el uso extensivo de transparencias en la interfaz, un cambio notable respecto a los elementos visuales más sólidos presentes en versiones anteriores de iOS y otras aplicaciones de Apple.

Es importante mencionar que el diseño Liquid Glass no ha sido del agrado de todos los usuarios de iPhone, y muchos optan por desactivarlo para recuperar una estética más tradicional. Según WABetaInfo, este nuevo diseño en WhatsApp para iPhone no se limita a ciertas secciones, sino que abarca la totalidad de la interfaz del mensajero, ofreciendo una experiencia visual coherente.

El lenguaje visual Liquid Glass comenzó a ser evaluado en la aplicación de Meta desde octubre del año pasado, a través de versiones beta. Actualmente, todos los usuarios de iPhone que cuenten con iOS 26 pueden habilitar este diseño, como parte de un proceso de implementación gradual.

El cambio más evidente, tal como se observa en las capturas, es el efecto de transparencia aplicado a diversos elementos de la pantalla, incluyendo la barra de navegación inferior, los botones y los menús. Asimismo, se aprecian esquinas más redondeadas y animaciones sutilmente modificadas para una mayor fluidez visual.

La versión específica del mensajero que trae consigo esta funcionalidad es la 26.14.76. Para aquellos usuarios de iPhone que deseen anticiparse a la actualización automática, se recomienda verificar la disponibilidad de esta edición en la App Store de Apple.

Es posible que en algunos dispositivos aún no aparezca la actualización, dado que su despliegue es progresivo, pero se espera que esté disponible para todos en cuestión de días. Como es de esperar, los usuarios de WhatsApp en Android no podrán disfrutar de este cambio estético, ya que es una característica exclusiva para los dispositivos con sistema operativo iOS





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