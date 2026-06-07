Wesley se lesionó y queda fuera del Mundial 2026: Carlo Ancelotti convoca a Éderson

El defensor brasileño Wesley sufrió una distensión muscular en el amistoso frente a Egipto y quedó descartado para la Copa del Mundo. El técnico Carlo Ancelotti decidió convocar al mediocampista Éderson para reemplazarlo en el plantel brasileño.

El defensor brasileño Wesley sufrió una distensión muscular en el amistoso frente a Egipto y quedó descartado para la Copa del Mundo. El técnico Carlo Ancelotti decidió convocar al mediocampista Éderson para reemplazarlo en el plantel brasileño.

La lesión ocurrió durante el partido en Cleveland, donde Wesley pidió el cambio a los 16 minutos del primer tiempo debido a una fuerte molestia muscular. Los médicos confirmaron una distensión en el músculo aductor del muslo izquierdo, lo que requiere un tiempo de recuperación de 12 a 15 días como mínimo. Dado que este plazo es incompatible con la exigencia del Mundial, Ancelotti decidió desafectar a Wesley de la convocatoria.

Aunque Danilo ingresó en reemplazo de Wesley durante el partido, la situación genera preocupación debido a la falta de un especialista en ese puesto dentro de la lista de convocados. Por lo tanto, las alternativas para ocupar el sector derecho de la defensa pasan por el propio Danilo y el defensor central Ibáñez, quien también podría ser utilizado en esa posición.

En este contexto, Ancelotti optó por convocar a Éderson, un mediocampista de 26 años con un destacado presente en el fútbol italiano y seguido de cerca por Manchester United. Éderson desarrolló su carrera en Cruzeiro, Corinthians y Fortaleza antes de pasar por Salernitana y consolidarse en el conjunto de Bérgamo, donde se transformó en una de las piezas más importantes del equipo.

Con su incorporación al plantel mundialista, buscará ganarse un lugar entre los mediocampistas de Brasil y competirá por un puesto con Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos y Lucas Paquetá





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