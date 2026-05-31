Wembanyama lleva a los Spurs a la Final de la NBA y se corona como MVP unánime

Victor Wembanyama lideró a San Antonio al séptimo título de conferencia, eliminando al Thunder y alcanzando la Serie de Campeonato por primera vez desde 2014, mientras recibía el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la serie.

Victor Wembanyama ha escrito una página histórica en la NBA al guiar a los San Antonio Spurs a su séptima aparición en una Final de Conferencia Occidental.

En la noche del sábado, el joven fenómeno francés anotó 22 puntos y lideró a su equipo a una victoria por 111-103 en el séptimo y decisivo partido contra el Oklahoma City Thunder. El triunfo, conseguido en territorio rival, marcó la eliminación del Thunder y otorgó a los Spurs el pase a la Serie de Campeonato de la NBA por primera vez desde la campaña 2013-14.

La hazaña no solo rompe una sequía de más de una década, sino que también consolida a Wembanyama como uno de los talentos más prometedores del baloncesto mundial. El pívot fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la serie de forma unánime, promediando 27,3 puntos y 10,9 rebotes en la serie, cifras que sorprenden incluso a los analistas más escépticos. La remontada de los Spurs ha sorprendido a todos los observadores del deporte.

Temporada tras temporada, el conjunto de Texas se había quedado estancado en la zona media de la Conferencia Oeste, ocupando el puesto 13 en la campaña anterior. Sin embargo, bajo la dirección interina de Mitch Johnson, la franquicia adoptó una estrategia basada en un núcleo juvenil que ha demostrado una gran capacidad de adaptación y rendimiento.

Junto a Wembanyama, el explosivo escolta Stephon Castle aportó 16 puntos clave, mientras que el proyector Dylan Harper contribuyó con anotaciones y defensa que descolocaron al rival. En los momentos decisivos, Julian Champagnie se alzó con 20 puntos y una precisión sobresaliente en los tiros de tres puntos, sellando la victoria y desmoronando la defensa del Thunder, que dependía en gran medida de la actuación de Shai Gilgeous‑Alexander, quien aun con sus 35 puntos no pudo evitar la derrota.

Por el lado del Thunder, la noche fue de frustración total. Chet Holmgren, una de sus mayores esperanzas, apenas sumó cuatro puntos en 33 minutos de juego, un desempeño que dejó a los aficionados y al cuerpo técnico sin opciones para reactivar el equipo. La eliminación del campeón vigente subraya la creciente paridad que se vive en la liga en la era moderna, donde ningún equipo parece estar asegurado de llegar lejos sin una ejecución impecable.

La siguiente fase del campeonato se iniciará este miércoles en el Frost Bank Center de San Antonio, donde los Spurs contarán con la ventaja de jugar como local. Su próximo rival será el New York Knicks, que llegó a la Final tras un barrido 4‑0 en la Conferencia Este. La serie al mejor de siete partidos promete ser un espectáculo de alto nivel que capturará la atención de los seguidores del baloncesto a nivel mundial





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