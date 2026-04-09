Wellaging: La nueva tendencia para envejecer bien y lucir joven

Descubre el wellaging, una tendencia que prioriza la salud y el bienestar integral para envejecer de forma natural, dejando atrás los tratamientos invasivos y enfocándose en resultados que potencien la belleza sin alterar la expresión.

Verse joven y que el paso del tiempo se note lo menos posible es desde siempre el deseo de muchos. Pero las formas de hacerlo realidad varían según las épocas así como los ideales a los que se aspira. Mientras que durante años reinó el antiaging, en la actualidad nos encontramos según especialistas consultados por Clarín ante una nueva tendencia: la del wellaging.

En los tiempos en los que dominaba el concepto de antiaging, las intervenciones estéticas cambiaban por completo el aspecto del rostro, dice la médica cirujana Cristina Sciales. Hoy en día cobra cada vez más fuerza el wellaging, es decir, envejecer de la mejor manera. Es el arte de envejecer bien, explica la profesional. Y afirma: se busca prevenir las arrugas, eliminar las manchas o mejorar la luminosidad de la piel sin que se note que eso se logró a través de un tratamiento. Por su parte, su colega, el cirujano plástico Fernando Felice, sostiene que el wellaging está compuesto de seis pilares. Mientras que los dos primeros se refieren a mantener una salud metabólica y a mejorar la función celular, el tercero se vincula a la salud mental y emocional. Sobre ese punto considera que es fundamental aprender a manejar el estrés: El agudo es muy bueno, es útil para resolver situaciones. Pero el crónico, o sea, prolongado en el tiempo, genera daño en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Destaca también la importancia de la sociabilidad y de dormir bien para que el sueño sea reparador. Esto último no se negocia, coincide Sciales. Longevidad saludable más que apariencia. El cuarto pilar que describe Felice es el de la actividad física aeróbica y de fuerza. Hay quienes a los 50 o 60 años se quieren levantar y necesitan agarrarse de la mesa. O de la puerta al salir del auto. Esas son personas que tienen envejecimiento muscular acelerado a causa del sedentarismo. El quinto se refiere a la estética y medicina regenerativa. Si contamos con los puntos anteriores ya tenemos toda la parte biológica, metabólica y psicológica bien. Si además le agregamos el vernos bien externamente va a hacer que todos esos tratamientos de medicina estética y terapias regenerativas den un mejor resultado, afirma. Y continúa: Antes se hacía hincapié solamente a la apariencia. Va cambiando tanto la medicina estética que ahora por ejemplo hay que evaluar el envejecimiento celular, el healthspan de los pacientes (los años de vida vividos con salud), pilares de longevidad. Y recién después de todo eso evaluar la estética. Porque si tenemos una buena biología vamos a hacer que todos esos tratamientos den resultado. El sexto y último pilar es el de la buena alimentación que según el profesional debería basarse en una dieta mediterránea. Está demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular, la inflamación crónica, la diabetes tipo 2, el sobrepeso, el deterioro cognitivo y, por supuesto, prolonga la longevidad. La dieta mediterránea enfatiza el consumo de verduras, hortalizas, frutas frescas y legumbres. También frutos secos, grasas saludables como el aceite de oliva extra virgen, pescados, carne roja una o dos veces por semana, huevos, cereales y lácteos en forma moderada, detalla Felice, que es también docente de la Universidad de Buenos Aires. Sugiere eliminar la ingesta de ultraprocesados y alcohol. Yo sé que no se puede, por eso les digo a mis pacientes que lo ideal es tener 80% de hábitos saludables y 20% de felicidad. Los tratamientos que vienen. Por su parte, Sciales indica que en este intento de alejarse de los procedimientos invasivos y en la búsqueda de resultados naturales que mejoren el rostro (pero que no cambien la expresión ni sus formas) es que se vienen varios tratamientos que estarán en auge en un futuro cercano. Actualmente lo que se quiere lograr es que hagas lo que te hagas no deje huella estética. Entonces se dejan de lado los rellenos, todo lo que hinche la cara o deje sedimento, explica. Y adelanta que estarán disponibles tratamientos con nuevos láseres que tienen varios protocolos entre ellos el efecto glow, mejorar la laxitud, tratar las manchas y cerrar poros (no producen dolor ni daño y dan bienestar, promete). Además señala que se vienen los mini liftings que levantan la estructura que está caída y dan un aspecto muy lindo. Eso sí, aclara que primero hay que tratar la piel, regenerarla y darle brillo. Felice suma que es fundamental realizar previamente una evaluación completa y brindar un asesoramiento real en las consultas de los pacientes. Por ahí en vez de hacerse el 100% de lo que se querían a hacer, con un 10 o un 20 les sobre y el resultado sea mucho mejor. Siempre buscamos naturalidad en los resultados, subraya. Y agrega: A veces son algunas cositas que hay que hacer, pero a veces es nada. Y siempre les digo que esto que yo hago no es imprescindible para la vida porque lo tienen que tener en claro. O sea, lo podemos hacer para potenciar la belleza. El médico apunta que hoy en día el abordaje de los pacientes desde el punto de vista de la medicina estética es integral





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