Wataru Endo anuncia su retiro definitivo de la selección japonesa

El mediocampista japonés Wataru Endo, referente histórico con 73 partidos internacionales, se despide del combinado nacional mediante un emotivo mensaje en redes sociales. Su baja se produce a pocos días del debut de Japón en la Copa del Mundo ante Países Bajos, lo que ha llevado a la federación a convocar al delantero Shuto Machino como reemplazo.

El mediocampista japonés Wataru Endo anunció su retiro definitivo de la selección nacional a través de sus redes sociales. En su mensaje, el experimentado volante expresó: "Con esta actividad, me retiro de la selección japonesa .

Así que, de ahora en adelante, apoyaré a Japón como un fan más. Desde que me lesioné, he hecho todo lo que pude hasta este momento, así que no me arrepiento de nada". Endo, quien es considerado uno de los grandes referentes del combinado japonés, acumuló 73 partidos internacionales y su liderazgo fue ampliamente reconocido dentro y fuera del campo.

Su decisión marca el final de una era para el equipo asiático, que ahora deberá reestructurarse sin una de sus piezas más emblemáticas. La retirada de Endo llega en un momento crucial para Japón, que se prepara para su debut en la Copa del Mundo. La federación japonesa, en respuesta a esta baja sensible, optó por convocar en su lugar a Shuto Machino, delantero de 26 años que milita en el Borussia Mönchengladbach de Alemania.

Este cambio busca potenciar las variantes ofensivas del equipo mientras el cuerpo técnico reorganiza el mediocampo con futbolistas que ya formaban parte de la convocatoria original. La estrategia sugiere un enfoque más ofensivo para compensar la pérdida de la contención y la dirección que proporcionaba Endo.

El primer desafío sin su capitán será el partido contra Países Bajos, correspondiente a la primera fecha del grupo F. Este encuentro, programado para disputarse en Nashville, pondrá a prueba la nueva dinámica del equipo. Los aficionados japoneses, aunque lamentan la partida de un ídolo, observan con expectación la integración de Machino y la adaptación del mediocampo.

La transmisión en redes sociales de Endo, cargada de sinceridad, ha generado una ola de muestras de agradecimiento y respeto, destacando su legado y su compromiso inquebrantable con la selección durante más de una década





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