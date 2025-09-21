Wasiejko advierte sobre la desaparición de la industria del neumático en Argentina

El extitular del SUTNA, Pedro Wasiejko, critica duramente la gestión de Milei y la actual conducción del gremio, advirtiendo sobre el riesgo de cierre de la industria. Llama a los trabajadores a votar en las próximas elecciones sindicales.

Pedro Wasiejko : 'Si sigue la actual conducción del gremio y el gobierno de Milei, la industria del neumático desaparece'.

El extitular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y referente de la Lista Violeta, Pedro Wasiejko, ha expresado su profunda preocupación por el futuro de la industria del neumático en Argentina, atribuyendo la crítica situación actual a una combinación de factores: la gestión del actual gobierno de Javier Milei y la dirección actual del sindicato. En declaraciones recientes, Wasiejko ha calificado la situación del sector como crítica, comparándola con una 'terapia intensiva', y ha alertado sobre la posibilidad de su desaparición si no se produce un cambio radical en la dirección del gremio y en las políticas económicas del gobierno. La próxima semana, alrededor de dos mil afiliados del SUTNA están convocados a las urnas para elegir a la nueva conducción sindical. Wasiejko, quien aspira a retornar a la conducción con la Lista Violeta, ha enfatizado la importancia crucial de estas elecciones para el futuro de la industria, instando a los trabajadores a participar activamente en el proceso y a tomar decisiones que aseguren la supervivencia del sector. Su análisis, que se extiende a las políticas económicas de Milei y a la actual cúpula sindical encabezada por Alejandro Crespo, refleja una visión crítica sobre el rumbo que está tomando la industria y las acciones que han conducido a la crisis. La crítica situación de la industria del neumático, según Wasiejko, es el resultado de una concatenación de eventos y decisiones que han debilitado el sector. En particular, Wasiejko señala las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei, las cuales han impactado negativamente en la producción automotriz, deteriorando el empleo y reduciendo el mercado interno. Además, critica la apertura indiscriminada de las importaciones, que ha afectado directamente a la producción local. Wasiejko también carga contra la actual conducción del gremio, acusándola de decisiones erróneas y de emprender conflictos innecesarios. En este sentido, Wasiejko hace referencia al conflicto de 2022, relacionado con reclamos salariales y beneficios, y considera que este tipo de acciones han contribuido al deterioro de la situación del sector. La combinación de estos factores, según Wasiejko, ha llevado a la industria del neumático a una encrucijada, con graves consecuencias para los trabajadores y el futuro del sector. El dirigente, con una larga trayectoria en el gremio, hace un llamado a la unidad y a la reconstrucción del sindicato. Wasiejko propone una agenda centrada en la estabilidad laboral, la recuperación de la unidad sindical y la renovación de las instalaciones del sindicato, que considera deterioradas. Su objetivo es crear las condiciones necesarias para que la industria del neumático pueda enfrentar los desafíos actuales y asegurar su supervivencia a largo plazo. Wasiejko argumenta que la 'solidaridad bien entendida siempre empieza por casa', y por ello, primero hay que resolver los problemas internos del gremio, lo que permitiría establecer una interlocución seria para frenar las políticas anti industriales del gobierno de Milei. El extitular del SUTNA, con su propuesta, busca ofrecer a los trabajadores del sector una alternativa que les garantice un futuro laboral estable y próspero





