La oficina dependiente del Departamento de Estado estadounidense denunció una 'crisis humanitaria' en Bolivia y apoyó al gobierno en medio de las protestas y enfrentamientos en varios puntos del país. Además, expresó su apoyo a los esfuerzos del gobierno boliviano para restablecer el orden y la estabilidad del pueblo boliviano.

Washington denunció una ' crisis humanitaria ' por los bloqueos y apoyó al gobierno boliviano ; continúan las protestas y enfrentamientos en varios puntos del país. En Bolivia, riots y blockades han creado una crisis humanitaria , causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible.

La oficina dependiente del Departamento de Estado estadounidense afirmó que las protestas y cortes de ruta provocaron escasez de productos esenciales. Además, expresó su apoyo a los esfuerzos del gobierno boliviano para restablecer el orden y la estabilidad del pueblo boliviano. El mandatario colombiano sostuvo que la región vive una respuesta a la soberbia geopolítica y defendió que América Latina es una civilización diversa y diferente que no puede ser homogeneizada desde ningún lugar del planeta.

Evo Morales agradeció al mandatario colombiano su apoyo y su comprensión del 'verdadero proceso que vive Bolivia'. Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo y por su ofrecimiento de acompañar la búsqueda de soluciones. El gobierno de Israel se cree con autoridad para opinar sobre Bolivia y sobre las decisiones soberanas de nuestro pueblo.

Desde cuándo el gobierno de Israel se cree con autoridad para opinar sobre Bolivia y sobre las decisiones soberanas de nuestro pueblo? Y sobre todo, ¿con qué autoridad moral luego del genocidio y el exterminio contra el pueblo palestino que desprecian el derecho internacional?

Las muestras de apoyo al gobierno boliviano y la defensa de Petro la crisis desestabilizadora, se producen en un momento de alta tensión en Bolivia, donde simpatizantes de Evo Morales mantienen cortes en las principales carreteras y ocuparon el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, con el objetivo de impedir su detención o asesinato. El gobierno boliviano aseguró que mantiene contactos con sindicatos, mineros y organizaciones sociales para intentar reabrir canales de diálogo y descomprimir la situación.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, desmintió además versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas muertes durante los operativos, y afirmó que no se utilizaron armas letales. El envío de un Hércules a Bolivia en medio de una ola de protestas contra Rodrigo Paz ha sido anunciado por el Gobierno. Miles de personas marcharon en Londres en dos marchas opuestas bajo un despliegue récord de seguridad que dejó decenas de detenidos





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