Wanda Nara y Martín Migueles sorprendidos juntos en un shopping pese al escándalo por la causa SIRA

La pareja fue vista tomada de la mano en el Paseo Alcorta después de que Wanda anunciara su separación. El empresario está imputado en una causa por presuntas maniobras ilegales con el sistema de importaciones.

El reciente escándalo围绕 el sistema SIRA ha puesto en el centro de la atención pública al empresario Martín Migueles y a su pareja, la mediática Wanda Nara .

El caso investiga presuntas maniobras ilegales vinculadas al Sistema de Importaciones de la República Argentina, que involucraría a una red de empresarios, intermediarios y funcionarios públicos sospechados de realizar cálculos sobre el valor del dólar blue y de gestionar habilitaciones para importaciones bajo la gestión de Alberto Fernández. Según la causa, Migueles está bajo la mira de la Justicia por supuestas maniobras financieras ilícitas e intermediación en el cobro de presuntas coimas.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la exposición mediática, Wanda Nara y Martín Migueles han sido vistos recientemente en un shopping de alto perfil, el Paseo Alcorta, donde un testigo los sorprendió bajando las escaleras mecánicas tomados de la mano. Al percatarse de que eran grabados, se soltaron.

Este episodio ocurrió después de que Wanda Nara declarara públicamente que había terminado con Migueles tras blanquearle lo sucedido con Agustín Bernasconi, un músico con quien filmó una película en Uruguay y con quien se la vinculó sentimentalmente tras su separación de Mauro Icardi. Sin embargo, los continúan vistos juntos, lo que generó una ola de comentarios críticos en redes sociales y en programas de espectáculos como el de Yanina Latorre.

Los usuarios calificaron a Wanda de mentirosa y caradura, y señalaron la contradicción entre sus declaraciones y sus acciones, además de cuestionar su decisión de convivir con un imputado en una causa Sensible. El expediente judicial reconstruye conversaciones clave que involucrarían a Migueles en gestiones para "sacar la SIRA", es decir, para obtener habilitaciones especiales para importaciones a través de maniobras que supuestamente involucraban el cobro de comisiones.

La causa ha ido revelando un entramado que conecta a empresarios con funcionarios públicos, y aunque la participación exacta de Migueles aún no está definida judicialmente, su figura ha quedado expuesta en los medios. La fluctuación en la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles, entre el distanciamiento público y los reencuentros privados, añade un capítulo de interés mediático a un caso que ya tiene implicaciones legales y políticas.

La ciudadanía observa con atención cómo se desarrolla tanto la investigación judicial como la saga personal de una de las parejas más famosas del espectáculo argentino, cuyas acciones parecen contradecirse con las declaraciones oficiales





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