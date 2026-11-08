Wanda Nara rescata a su hija tras conflicto con Icardi: detalles del operativo

Wanda Nara suspendió sus labores para rescatar a su hija tras mensajes de auxilio. El operativo policial confirmó agresiones físicas durante el enfrentamiento con Mauro Icardi.

Wanda Nara dejó suspendidos todos sus compromisos laborales y se desplazó de inmediato a la vivienda donde reside su familia para llevar a cabo un rescate urgente de su hija. Esta decisión drástica se produjo como consecuencia directa de un altercado de gran gravedad que involucró al padre de la menor, el futbolista Mauro Icardi. La animadora y empresaria actuó ante la alertación recibida de que la joven se encontraba en una situación de vulnerabilidad física y emocional dentro del domicilio compartido.

La intervención de las autoridades y los servicios de emergencia se tornó necesaria debido a la evidencia de agresiones físicas dirigidas contra la menor. Un operativo policial especializado y una unidad sanitaria acudieron al lugar con la misión de verificar el estado de salud de la niña y constatar los hechos de violencia que habían ocurrido. La presencia de estos cuerpos de seguridad fue el resultado de una cadena de comunicaciones que alertó sobre la gravedad extrema del conflicto doméstico que se había desatado.

Also read Wanda Nara denuncia a Mauro Icardi por lesiones y altercados en Nordelta

El papel de Martín Migueles

Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, fue el nexo clave que permitió alertar sobre la desesperada situación de la menor. Los detalles del incidente se conocieron a través de mensajes de WhatsApp que la pequeña envió a Migueles desde la computadora de su casa, utilizando este dispositivo porque le habían quitado su teléfono móvil y no podía contactar a su madre de forma directa. Migueles intentó brindar calma a la niña mientras gestionaba la intervención de la Licenciada Matera para resolver el conflicto.

Testimonios y declaraciones

Los chats difundidos por la periodista Naiara Vecchio reflejan la angustia y el terror que experimentó la menor durante los hechos. La comunicación muestra cómo la niña, temerosa de ser descubierta por su padre, solicitó una dirección de correo electrónico alternativa para comunicarse. En estos mensajes, la menor imploró ayuda con desesperación y detalló el nivel de violencia ejercida por Icardi, narrando cómo fue abandonada junto a su hermana en el lugar tras la partida de los adultos en un barco.

Advertisement

Reacción de Mauro Icardi

Ante la presencia de las autoridades en la vivienda, el delantero Mauro Icardi adoptó una postura evasiva y se negó rotundamente a prestar declaración. Esta negativa a cooperar con la investigación policial contrasta con la descripción detallada de los eventos proporcionada por la menor y por la pareja de la madre. Icardi, junto con China Suárez, se había marchado en un embarcación antes de que las fuerzas de seguridad llegaran al domicilio, lo que dejó a las niñas solas en medio del enfrentamiento.

Consecuencias legales y sanitarias

La gravedad del escenario demandó la intervención inmediata para garantizar la seguridad y la salud física de la menor. El acta policial registrada en el lugar documenta las agresiones físicas infligidas, sentando las bases para las acciones legales correspondientes. Wanda Nara, al llegar a la escena, priorizó el bienestar de su hija sobre sus obligaciones profesionales, demostrando la urgencia con la que debió responder ante esta crisis familiar. La situación expuso límites mediáticos y jurídicos que obligaron a una respuesta institucional rápida.